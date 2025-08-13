La AEMET amplía la ola de calor hasta el lunes con un nuevo repunte de las temperaturas Este miércoles se mantiene la previsión de tormentas en Salamanca, que dejarán fuertes rachas de viento

Alejandro Sardón Salamanca Miércoles, 13 de agosto 2025, 06:30

La ola de calor que afecta a la península desde hace 10 días —a Salamanca concretamente con temperaturas máximas cercanas a los 40 grados— no desaparece. Aunque el lunes la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anunciaba el final del episodio para el martes 12 por el pequeño alivio de los termómetros que se produce hoy —con máximas de 35 grados en Salamanca capital en lugar de los 37 o 38 habituales en los últimos días—, el organismo decidió ayer alargar la ola de calor hasta el próximo lunes 18 de agosto.

Esto se debe a que las temperaturas vuelven a subir desde mañana jueves y, al menos, hasta el final de la semana rozándose de nuevo los 40 grados en las horas centrales del día. Ayer se registraron 38,0 grados de máxima en la capital y se volvieron a superar los 40 grados en el oeste de la provincia, con 40,5ºC en Vitigudino y 40,0ºC en Saelices El Chico.

Por otro lado, las tormentas y las rachas fuertes de viento volverán a hacer acto de presencia durante la tarde de hoy. De acuerdo a los datos de las estaciones meteorológicas de la AEMET, los aguaceros puntualmente fuertes dejaron ayer más de 32 litros por metro cuadrado en el Aeropuerto de Matacán, uno de los lugares con mayor acumulado de lluvia en todo el país.

La precipitación ayudó a aliviar la sensación de bochorno y las temperaturas descendieron más de 10 grados durante la tarde. Además, en el mismo lugar se alcanzó una racha de viento de 82 kilómetros por hora a las 15:20, situándose también en el ranking nacional. En Salamanca capital, se alcanzó una racha destacable de 63 km/h a la misma hora.

Estas tormentas pueden ser peligrosas en el caso de que no dejen precipitación —las conocidas como tormentas secas— por el riesgo extremo de incendios. Estos días se produce la temida 'regla del 30': temperaturas de más de 30ºC, rachas de viento superiores a los 30 km/h y humedad relativa por debajo del 30%. Si a esto se le suman las descargas eléctricas y las rachas fuertes —como las que se registraron ayer en las zonas de tormenta—, se produce el combo perfecto para que se origine y avive con rapidez el fuego.

Por tanto, la ola de calor —iniciada el domingo 3 de agosto— persiste y, de continuar hasta el próximo lunes, se convertirá en la tercera ola de calor más larga desde que hay registros —año 1976—, igualando con 16 días de duración a las de 2003 y 2022 —ambas declaradas el 30 de julio y finalizadas el 14 de agosto de sus respectivos años—.

Las noches tampoco darán un respiro y serán tropicales. Las temperaturas no bajarán de los 20 grados por la noche, al menos hasta el domingo. Según la predicción actual, la madrugada más tórrida será la del jueves al viernes, cuando el mercurio marcará una mínima de 22 grados en la capital, quedándose cerca del récord de mínima más alta, 22,1ºC, que se registró en el año 2017.