«Le pido a la Virgen de la Vega que Salamanca continúe avanzando como lo está haciendo» Carlos García Carbayo afronta unas nuevas e ilusionantes Ferias y Fiestas, hace balance de los logros conseguidos a mitad de legislatura y habla con orgullo sobre la ciudad, su avance y proyectos futuros

EÑE/ Paula Zorita Salamanca Lunes, 8 de septiembre 2025, 07:00

Con el arranque de las Ferias y Fiestas 2025, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, desgrana en esta entrevista las claves de un programa «abierto, dinámico y divertido», en el que conviven tradición y modernidad. Desde los conciertos multitudinarios en la Plaza Mayor hasta la Feria de Día, pasando por la oferta taurina y cultural, el regidor destaca el papel de unas celebraciones que definen la identidad de la ciudad y comparte sus deseos y retos para el futuro inmediato de Salamanca.

Usted suele invitar a descubrir una ciudad «abierta, dinámica y divertida». ¿Qué detalle del programa 2025 encarna mejor esa idea?

-Todo el programa está construido sobre esos pilares. Me gusta decir que Salamanca es una ciudad muy 'disfrutona' y qué mejor momento para comprobarlo que durante las Ferias y Fiestas. Si me tengo que quedar con un detalle del programa que refleje con más fidelidad esa idea, son los conciertos que celebramos en la Plaza Mayor, la más bella del mundo. El lugar de encuentro por excelencia de los salmantinos donde se dan cita artistas de renombre que abarcan una gran variedad de estilos y que harán las delicias de todos los tipos de público.

¿Qué citas no se pierde este año y por qué?

-Por un lado está la ofrenda floral a la Virgen de la Vega, que es una cita ineludible de nuestras Ferias y Fiestas. La más tradicional y a la vez la más nuestra. Una forma de honrar a nuestra patrona con un desfile que además ensalza el traje charro como una seña de identidad que debemos preservar y difundir. Y por supuesto no me voy a perder el concierto de Europe en la Plaza Mayor el día 14. Los que ya tenemos una edad la recordamos como una de las bandas más carismáticas del rock en todo el mundo sobre todo por ese himno que es 'The final countdown' que todos tarareamos en cuanto suenan los primeros acordes (ríe).

La Feria de Día dinamiza hostelería y calles. ¿Qué balance esperan y qué medidas hay de limpieza, ruido y seguridad para conciliar?

-La Feria de Día cumple 21 años. El Ayuntamiento colabora estrechamente con esta cita que organiza la Asociación de Empresarios de Hostelería. La Concejalía de Protección Ciudadana, a través de la Policía Local, se encarga de velar por el cumplimiento de las normas incluyendo el control del ruido y de los horarios, entre otras cuestiones. Todo con el objetivo de hacer compatible el ocio con el descanso de los vecinos. También hay desarrollado un dispositivo especial de recogida de residuos hasta dos veces al día.

¿Qué caracteriza el cartel musical 2025 de este año?

-Creo que desde la Concejalía de Festejos se ha elaborado un cartel musical muy completo, variado y de calidad. Siempre se busca tocar numerosos estilos musicales para abarcar el mayor número de gustos musicales. Es un lujo contar con Europe, como he dicho antes y tenemos a Siloé, uno de los de más proyección en la actualidad... a artistas admirados como Rosario y José Mercé o históricos como Medina Azahara, así como artistas emergentes como Marta Santos, Lia Kali y Noan. Y luego un grupo muy querido como Siempre Así. Los conciertos de los salmantinos también serán muy especiales.

¿A quién le pediría una foto o un autógrafo de todos los artistas que vienen?

-No soy de hacerme fotos con los artistas ni de pedir autógrafos, me conformo con disfrutar de su música en directo en un escenario único en el mundo como es la Plaza Mayor. Pero si tengo que elegir me decanto por Manuel Martínez, de Medina Azahara, están celebrando la gira de despedida tras una carrera musical de más de 40 años, nos han hecho disfrutar muchísimo y ahí estaremos mostrándoles nuestro reconocimiento.

¿Cómo se ha coordinado movilidad, seguridad y accesos a la Plaza Mayor en noches de máxima afluencia?

-Creo que Salamanca es un ejemplo en cuanto a la gestión de la seguridad en eventos tan multitudinarios como los que acoge nuestra Plaza Mayor en las Ferias y Fiestas. Tenemos un dispositivo muy consolidado, trabajado y actualizado que viene funcionando sin incidencias graves desde hace años. Los accesos a la Plaza estarán contralados y señalizados con sus correspondientes salidas de emergencia y evacuación. No se podrán introducir ni envases, ni objetos contundentes y el aforo será variable por razones de seguridad siempre con un máximo de 20.000 personas.

Como siempre, los toros forman parte también de estas ferias y fiestas…

-No se pueden entender unas Ferias y Fiestas de Salamanca sin la Feria taurina de La Glorieta que este año vuelve a tener muchos alicientes para acudir a la plaza con la presencia de figuras como Morante, Roca Rey, Talavante, Manzanares o nuestro Marco Pérez. Me gusta que se vuelva apostar por la corrida concurso de ganaderías el día 21 con hierros del Campo Charro y, por supuesto, ese cartel cien por cien femenino que abre el serial con Lea Vicens, Olga Casado y nuestra Raquel Martín. Es una gran iniciativa. Seguro que acudiré a disfrutar alguna tarde a La Glorieta.

¿Mantiene dentro de su apretada agenda de actos oficiales alguna tradición de la que siga disfrutando?

-Salir a tomar algo con la familia o los amigos, siempre se encuentra algún momento para compartir unos pinchos y unos vinos en nuestras calles llenas de vida, de cultura y de arte.

¿Una ronda personal por la ciudad durante fiestas… podría ser un buen desayuno, paseo, parada en la Feria de Día, plan taurino, concierto y atracciones de feria?

-Sí, esa podría ser una ruta muy completa a la que se le puede añadir el Concurso Hípico Nacional de Saltos de Obstáculos, otro clásico de nuestras Ferias y Fiestas que congrega cada año a numeroso público. Y no me quiero olvidar del XIX Festival de Artes de Calle, que también cuenta con una programación muy atractiva y variada, sobre todo para los más pequeños en otro escenario privilegiado como es el Patio Chico.

¿Qué le pedirá a la Virgen de la Vega este año para la ciudad?

-Principalmente que Salamanca siga avanzando al ritmo que lo está haciendo, volcada en proyectos de ciudad que cuentan con un respaldo generalizado, como los desarrollos tecnológico y logístico que tantas alegrías nos están dando sin dejar de lado los sectores clásicos de nuestra economía como el comercio y el turismo y la apuesta por una ciudad más verde, sostenible, accesible, segura y habitable. Una ciudad que ha visto cómo sus barrios han experimentado una profunda transformación en los últimos años y las riberas del río se han convertido en espacios de ocio y esparcimiento con 13 kilómetros de sendas peatonales y ciclistas y 700 huertos urbanos. Que Salamanca siga siendo un ejemplo de acuerdos, diálogo y concordia, donde instituciones, tejido asociativo y sociedad civil trabajamos de la mano para hacer una ciudad mejor. Y, por supuesto, que se nos atiendan nuestras reivindicaciones, especialmente en materia ferroviaria, donde seguimos sufriendo una grave discriminación con respecto a otros territorios de España.

En cuanto a la ciudad… Dígame al menos tres compromisos que le gustaría cumplir antes de finales de año.

-Son muchos los proyectos que tenemos en marcha y todos muy ilusionantes pero por citar algunos de los más relevantes me referiré al Puerto Seco, que estará muy pronto en marcha y marcará un antes y un después en esta ciudad para convertirla en un nodo logístico de referencia en el oeste peninsular. Tanto en el entorno del Puerto Seco como a través de la estrategia Salamanca Tech queremos seguir atrayendo empresas que apuesten por el talento local. Por otro lado, en los próximos meses culminaremos la promoción de 55 viviendas de alquiler protegido en Pizarrales y entregaremos las llaves de las 48 viviendas colaborativas de Capuchinos. Y ya tenemos prevista la construcción de otras 33 viviendas y un garaje con 222 plazas en el túnel de la Televisión. En un momento donde el problema del acceso a la vivienda cada vez es más acuciante, el compromiso del Ayuntamiento de Salamanca es claro y nítido. Y por último tenemos un ambicioso programa de renovación de instalaciones deportivas municipales y la construcción de un nuevo pabellón de Pizarrales.

¿Qué hitos espera dejar cerrados dentro de esta hoja de ruta urbana al final de la legislatura?

-Además de los proyectos mencionados me gustaría ver culminada la esperada reforma de la plaza de Los Bandos, muy necesaria y demandada por los salmantinos. Las autoras de la propuesta ganadora del concurso de ideas ya están trabajando en el proyecto y esperamos poder iniciar las obras a principios del próximo año. También estamos trabajando en el proyecto de La Adoratrices, otra asignatura pendiente desde hace tiempo en el casco histórico. También queremos avanzar el desarrollo verde de la ciudad, de momento con la plantación de 32.000 nuevos árboles. Una estrategia que será el hilo conductor de los proyectos 'Railes verdes' y 'CoNEcta Salamanca' dotados con 2,9M€ y 20M€, respectivamente. Para el primero ya tenemos el visto bueno y la resolución del segundo llegará antes de final de año.

¿En qué cree que ha progresado más la ciudad en los últimos años?

-Es indudable, por un lado, que Salamanca está viviendo una nueva industrialización ligada a la tecnología y la logística. Ya no nos tenemos que frotar los ojos para creernos que en la ciudad hay un ecosistema de empresas tecnológicas, algunas de referencia internacional, que están creando empleo joven que se forma en nuestras universidades. Una nueva realidad por la que ha apostado el Ayuntamiento creando una red de infraestructuras tecnológicas como son el Centro de Inteligencia Artificial de Internet de las Cosas, el Centro de Formación y Emprendimiento y el Espacio de Innovación Tecnológica Tormes + y la incubadora de empresas biosanitarias, ABIOINNOVA. Según los datos de la Fundación Cotec, desde 2019, el empleo tecnológico ha crecido un 24% en la ciudad (de 2.183 a 2.706 personas), con 537 nuevos puestos solo en I+D. Salamanca es además la provincia que más ha incrementado la intensidad tecnológica de su mercado laboral entre 2013 y 2024. Pero no solo eso, también en estos años se ha reducido esa brecha que existía entre el centro de la ciudad y los barrios. Y, por supuesto, el reverdecimiento de la ciudad.