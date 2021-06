“Pedí ayuda por primera vez en mi vida”. El testimonio de una salmantina golpeada por la crisis

“Hasta entonces tanto mi hija de 24 años como yo íbamos tirando porque trabajaba 15 horas a la semana y porque soy como una hormiguita y ahorraba todo lo que podía”, recuerda esta vecina de Santa Marta de Tormes, antes de tomar aire y comenzar a contar su historia. “Por temas relacionados con el covid y con el cuidado de un familiar, me reducen a 6 horas semanales en el trabajo y empiezan los verdaderos problemas económicos, hasta el punto de necesitar ayuda por primera vez en mi vida”.

Sin poder creerse el “error” que habían cometido con ella, Elena comienza una batalla que dura todavía hoy. “Presento un primer escrito en el que demuestro que mis ingresos habían sido de 5.000 euros en 2019 y de alrededor de 1.900 en todo el año 2000, pero no obtengo respuesta”.

En el mes de enero recibe finalmente la respuesta de la Seguridad Social denegándole el Ingreso Mínimo Vital . “Me dicen que no me lo conceden porque en el último año había ganado 11.000 euros. Ojalá hubiera sido así porque eso significaría que habría ganado 900 euros cada mes y eso nos hubiera permitido a mi hija y a mi vivir dignamente, comer y pagar los recibos de la luz y el agua”, afirma.

En busca de ese alguien que le pudiera echar una mano Elena decide tocar la puerta de la Diputación de Salamanca y contacta con la asistenta social de Santa Marta. “María José me escuchó desde el primer momento... fue una maravilla”, recuerda sin poder evitar emocionarse. “En aquel primer encuentro le conté toda mi historia mientras ella escribía y escribía en silencio. Cuando acabó me dijo que le llevara una documentación que necesitaba”.

Enfadada y desesperada a partes iguales “porque no sabía a quien recurrir” recibe una llamada de la Diputación donde le confirman que le han concedido una subvención de 1.800 euros. “No podía creérmelo porque no esperaba dinero sino alimentos y me dieron cuatro pagarés de 450 euros para cuatro meses ”, cuenta agradecida y con la voz rota por la emoción. Poco después llegaría una segunda ayuda que tampoco esperaba con 1.200 euros más que Elena empleó en el arreglo de la caldera de su casa, después de dos años sin calefacción ni agua caliente.

“Solo tengo palabras de agradecimiento tanto para María José como para la Diputación de Salamanca. Chapó por ellos”, repite una y otra vez.

La lucha de Elena sigue siendo en la actualidad demostrar la “injusticia” que cree han cometido con ella al denegarle el Ingreso Mínimo Vital. “Voy a seguir luchando hasta el final porque puedo demostrar que por mis ingresos necesito esa ayuda, así que voy a seguir hacia adelante con ello. No me voy a rendir”, asegura convencida.