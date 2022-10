Otro duro varapalo para Salamanca en los Presupuestos 2023

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 vuelve a ser un castigo del Gobierno de Pedro Sánchez a Salamanca. El documento que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó en el Congreso de los Diputados esconde recortes en las principales inversiones en la provincia, así como nuevos retrasos en su ejecución. Así, si en los PGE en vigor se recogía 2024 como el ejercicio en el que se culminaría la electrificación de la línea férrea entre Salamanca y Fuentes de Oñoro, el horizonte que el Ejecutivo establece ahora es el de 2027. No solo eso, si la semana pasada Adif reconocía haber ejecutado hasta el momento 110 de los 141 millones de euros en los que se cifra el coste total de las obras, para el próximo ejercicio solo se consignan 10 más frente a los 26 previstos en las cuentas de 2022. Prueba del retraso y la práctica paralización de una infraestructura cuya finalización se había comprometido para 2020.

Similar es el horizonte que el Gobierno dibuja para el enlace de Buenos Aires. El coste total de la futura conexión de las autovías A-66 y A-62 se ha reducido drásticamente de 24,3 millones a 11,3. Cuando ni siquiera hay proyecto redactado para este nuevo tramo de autovía, el proyecto de PGE apunta una previsión de inversión de dos millones para este año —que lógicamente no se ejecutarán— y la misma cantidad para 2023. Del resto de fondos necesarios para su ejecución no se incluye ninguna proyección para ejercicios posteriores, lo que indica que aún no hay previsión de cuándo estará construida.

Después de que este año, trece años después de prometerlo, el Ministerio de Cultura pidiese la licencia para el depósito del Centro Documental de la Memoria proyectado en Tejares, cabía espera el inminente inicio de las obras. Sin embargo, los nuevos Presupuestos retrasan su ejecución. Frente a los tres millones de euros que se esperaban para este año, vuelve ha consignarse los 300.000 euros que no se han ejecutado este ejercicio y se retrasa, al menos, un año el calendario de inversión en esta infraestructura.

Se reduce también la financiación total que se destinará a crear la Casa de la Ciencia del CSIC en la Casa de María la Brava. Si el presupuesto inicial previsto era de 600.000, el documento elaborado por el departamento de Montero lo rebaja a 200.000, la misma cantidad que se consignó en 2022 y no se ha ejecutado y la que vuelve a repetirse para 2023.

Las inversiones estatales previstas para el próximo año suman más de 64 millones de euros, once más que los previstos para el ejercicio habitual. Sin embargo, se repiten partidas no ejecutadas este año y no figura ningún proyecto nuevo de peso para la provincia.