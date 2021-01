Óscar Calleja (chef): “Vamos a Salamanca para intentar superarnos”

Su cocina, que era muy marítima, incluirá ahora guiños a Salamanca.

Llevamos mucho tiempo estudiando la cocina salmantina. Nosotros hacemos todos los años platos nuevos y ahora, lógicamente, la influencia salmantina va a estar muy presente dentro de mi cocina, que es cosmopolita con mucha influencia mexicana, por mis raíces, y también asiática. Ahora quiero llevar a la alta cocina toda la riqueza de mi nuevo hogar. Será una cocina personal con muchos guiños a Salamanca: ibéricos, farinato, caza, setas... Tengo muchas ideas para cocinar en otoño e invierno, algo que no hacía en San Vicente de la Barquera.

¿De dónde vienen sus raíces mexicanas?

Mi bisabuelo y mi abuelo emigraron a México. Mi abuelo formó una familia con una mexicana de Veracruz. Allí nacieron mi padre y sus hermanos, que volvieron de México de niños. Por motivos de trabajo, cuando yo tenía seis meses, nos fuimos a vivir a México, donde estuve hasta los diez años. Luego por vínculos y por la cocina he seguido viajando mucho por México. Aún mantengo familia allí. Y tenemos convenios con muchas universidades mexicanas.

Con 7 años, de niño, ya jugaba a tener un restaurante.

No soy forofo del fútbol. En casa, mi hermano y mi padre, que falleció, sí lo eran. Y yo jugaba a que les tomaba la comanda, a que tenía mi bar que se llamaba ‘Casa Manolo’: cortaba un poco de lomo y jamón... Me divertía mucho. Luego mi padre tuvo con varios socios un hotel durante la Expo de Sevilla y ahí me enamoré por completo por la cocina.

¿Cuándo surge su interés por la alta gastronomía?

Desde que estaba en la Escuela de Hostelería de Santander. Soy de la promoción de 1995. De ahí me fui a trabajar al restaurante ‘Zortziko’ de Bilbao, que tenía una estrella Michelin, y fui enamorándome de la parte artística y creativa que hay en las cocinas. Después de estar con grandes maestros, continué con esa línea e inicié mi propio proyecto, ‘Annua’, en 2008.

Ha trabajado junto a Juan Mari Arzak, Ferrán Adrià, Daniel García y Pedro Larumbe.

Viví los años de la explosión de ‘El Bulli’ con Ferrán Adrià, que nos ha regalado la técnica a todos los chefs del mundo. Arzak lleva 35 años manteniendo un gran nivel. Y de Pedro Larumbe, con quien estuve seis años dirigiendo el restaurante ‘Los Cedros’ en Arturo Soria de Madrid, admiro su capacidad de ser un gran empresario de la restauración, con varios negocios a la vez.

Con 20 años estuvo en París dirigiendo un restaurante de cocina española.

Cuando estaba trabajando en Bilbao, me ofrecieron ir a París a montar un restaurante español. Fue una experiencia fantástica, pero la juventud hizo que no me quedara más de dos años.

Tiene un gran espíritu viajero.

De niño he cambiado tantas veces de ciudad y de país por el trabajo de mi padre... Y profesionalmente me he movido por tantos sitios, que no es difícil adaptarme a nuevas ciudades y nuevos hogares.