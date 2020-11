Ocho multas en un mes del primer radar de tramo de Salamanca

La acción de los radares fijos en este año de pandemia corrobora lo que las autoridades de Tráfico llevan advirtiendo estos últimos meses: a menos tráfico y vehículos en las carreteras, los conductores se confían y pisan más el acelerador, por encima de lo permitido. Además, los excesos de velocidad están detrás de la mayoría de los accidentes mortales de este año en las vías de Salamanca que ya han dejado 19 fallecidos, una de las cifras más elevadas de la última década.

Pese a los tres meses confinados por el COVID con mínimos desplazamientos y a la nueva “normalidad” con constantes restricciones de movilidad, las multas emitidas por los radares fijos este año están en la media de años pasados. En los 10 primeros meses de 2010, los cinco cinemómetros fijos que rotan en las ocho cajas existentes emitieron 24.461 denuncias por superar los límites de velocidad de la vía, lo que supone una media de 80 multas diarias, similar a las 82 diarias de 2017 o cerca de las 99 sanciones al día en 2018. Estas cifras facilitadas por la Subdelegación del Gobierno no son comparables con el pasado año 2019, ya que la avería detectada en una revisión anual del radar más “multón” ubicado junto a la rotonda de Buenos Aires redujo notablemente las multas: 11.078 en total. Mientras que este año, ya hay más del doble.

Hasta el momento, los cinco cinemómetros permanecen estables en sus ubicaciones y este año no se han rotado, por lo que en las cajas ubicadas en la N-501 en Encinas de Abajo, en la N-630 en Beleña y en uno de los dos ubicados en la A-62 en Castellanos de Moriscos no se han registrado multas al no haber aparato en su interior.

De los cinco existentes, como es habitual, el radar de la A-66 junto a la rotonda de Buenos Aires ya ha vuelto a liderar el porcentaje de sanciones anuales (15.927: el 65% del total). Le sigue otro de los radares que más cazan de la provincia: el ubicado en la travesía de la SA-20 del polígono El Montalvo marcada a un máximo de 80 km/hora que sancionó a 5.930 vehículos hasta octubre, casi cinco veces más que el pasado año. En la autovía A-62 a la altura de Cañizal se ubica el tercer cinemómetro más multón con 1.520 denuncias en estos 10 meses. Le sigue con 729 multas el otro de la A-62 en Castellanos y el que está ubicado en la N-630 en La Maya, donde el límite es 90 km/hora, con 355 multas. Por otra parte, los agentes de Tráfico ubican sus radares móviles en una treintena de tramos que aparecen reseñados en la web de la DGT.