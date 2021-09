Monitores para los ‘gimnasios al aire libre’ de los parques de Salamanca

Por primera vez se proporciona gimnasia dirigida a grupos los miércoles y viernes de 9:00 a 10:00 horas en Würzburg para enseñarles a controlar la respiración, a concentrarse o a disfrutar del medio ambiente mientras practican el ejercicio. “Realizamos estiramientos, calentamientos y enseñamos a utilizar bien las máquinas de deporte porque hay mucha gente que se hace daño por un uso inadecuado. La finalidad del programa es que después sigan viniendo solos durante todo el año”, expresa Romero.

Los aparatos biosaludables son desinfectados todas las mañanas por un servicio de limpieza, aún así mucha gente que asistía diariamente antes de la pandemia “sigue teniendo miedo y ha dejado de venir”. “Al principio ha costado que la gente se animara de nuevo a hacer deporte por los parques porque todavía había mucho miedo, pero ahora ya hay más movimiento”, cuenta la profesional.

Todos los usuarios respetan las medidas sanitarias manteniendo la distancia de seguridad, llevando la mascarilla y desinfectándose las manos con geles hidroalcohólicos cuando cambian de máquina. “Si no hay gente me bajo la mascarilla porque me da mucho calor cuando llevo un tiempo realizando los ejercicios”, confiesa Amparo López, una usuaria habitual de Würzburg.

Los monitores animan a la ciudadanía a utilizar de forma periódica todo el año las instalaciones. No solo en Würzburg y en Jesuitas, sino en 44 zonas más de la ciudad.