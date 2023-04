Méndez de Vigo, sobre el desinterés juvenil por la política: “Hay que participar para sentirse libre”

El Colegio San Agustín de Salamanca ha finalizado este viernes la VII Semana de Formación “Enseñar educando”, una celebración donde participaron destacados ponentes nacionales de los ámbitos universitario, económico, político, social y cultural. El exministro de Educación, Cultura y Deporte (2015-2018) y Portavoz del Gobierno de España (2016-2018), Íñigo Méndez de Vigo fue el encargado de clausurar este viernes la séptima edición de unas jornadas que se han convertido en referente en Salamanca. Bajo el título ‘El noble arte de la política’ compartió un diálogo con el alumnado del centro. “Siempre he tenido una gran vocación pedagógica y universitaria, sino me hubiera dedicado a la política, hubiera sido profesor, por eso me apasiona escuchar y orientar a los jóvenes”, explicó. Durante el diálogo, Méndez de Vigo explicó cómo se despertó su interés por la política. “En el año 1966 cuando iba a un colegio alemán, el profesor de religión convocaba elecciones y yo siempre me presentaba para intentar mejorar aspectos del centro”, detalló.

El exministro animó a los jóvenes a interesarse por la política y por el país. “Rousseau, uno de los grandes teóricos de la democracia decía que solo era libre cuando depositaba su voto en la urna. Hoy en día eso ya no es así ya que también se pueden manifestar las opiniones a través de muchas vías. Hay que participar de una manera activa para contribuir a la ciudadanía”, comentó.

Los cambios en el sistema educativo fue otro de los temas de diálogo. “El cambio de leyes educativas cuando llega un partido al gobierno es un error. Durante mi gobierno, intenté realizar un Pacto educativo para dotar al sistema de estabilidad, pero no salió adelante”, lamentó.

Por último, dio su opinión sobre la escuela concertada, un caballo de batalla entre los partidos políticos. “Si hacemos un balance de estos 40 años es un éxito. Es muy positivo que el Estado aporte a los padres capacidad de elección para educar a sus hijos. No hay que hacer de la educación un campo de batalla, sino un campo de paz”, concluyó.