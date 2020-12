Más retrasos: Esta es la fecha prevista para la apertura de la conexión por autovía con Portugal

La conexión de Portugal con Europa por autovía no concluirá hasta junio del próximo año como consecuencia de los retrasos que acumula la obra del último tramo pendiente, junto a la frontera entre el país luso y España, en Vilar Formoso, que conectará la autopista IP-5 con la autovía A-62. Según ha podido saber LA GACETA de fuentes cercanas a la obra, uno de los tramos no concluirá hasta marzo y otro de ellos hasta mayo, por lo que, como muy pronto, la apertura no se llevará a cabo hasta el mes de junio de 2021.

El ritmo de las obras no ha sido el esperado durante el último año, puesto que en noviembre del pasado ejercicio la previsión de las autoridades lusas era que la conexión estuviera abierta en el primer trimestre del próximo año 2021. Sin embargo, diversos problemas ralentizaron los trabajos de ejecución de la conexión por carretera, sobre todo tras los primeros meses de la pandemia del coronavirus.

El alcalde de Almeida, que engloba a Vilar Formoso, Antonio Machado, explica que tras las reuniones que ha mantenido con la dirección de obra, se puede hacer una previsión de que hasta mayo no estará concluida toda la infraestructura. “Hay un gran viaducto que está casi concluido, pero otro, acumula más retraso, porque aún se encuentra en la fase de hormigonado. En este sentido, la lluvia va a influir mucho en su desarrollo”, reconoce el máximo responsable de Almeida. De este modo, en el mejor de los casos, la finalización de la obra se extenderá hasta el mes de mayo, por lo que la conexión desde Estocolmo hasta Lisboa.

En un principio, la previsión del Gobierno luso era que este tramo, de 3,5 kilómetros, que tenía un plazo de ejecución de 15 meses, concluyera en la primavera de este año 2020. Sin embargo, en octubre del pasado año 2019 el ritmo de las obras tuvo un parón en la zona más alejada de la frontera como consecuencia del corte de varios árboles, lo que provocó la denuncia de asociaciones ecológicas de Portugal. Esto motivó que la nueva fecha de finalización de las obras se alargase al primer trimestre del próximo año 2021.

En noviembre del pasado año, cuatro días antes de las elecciones generales, el Ministerio de Fomento puso en funcionamiento el primer tramo de los dos en que se dividían los 5 kilómetros pendientes de la A-62 hasta la frontera y cuyas obras habían concluido antes. Se trataba de un tramo de 1,8 kilómetros que conecta con el área de servicio en la N-620 y que lleva a Fuentes de Oñoro. Unos problemas de certificación del final de obra retrasaron esta apertura, que llegó con un año de retraso.

El resto de los 3,2 kilómetros en suelo español pendientes de su apertura no entrarán en servicio hasta que no concluya el enlace en suelo portugués. Este último tramo en España tendrá un enlace en la frontera, con la carretera provincial CV-49 en dirección a Aldea del Obispo hacia el Norte, así como otro hacia el Pueblo Nuevo de Fuentes de Oñoro, así como al futuro polígono industrial previsto en la zona para revitalizar la comarca.

La inversión total realizada para ejecutar la obra ascendió a 23,85 millones de euros. Unas obras que fueron cofinanciadas por el Mecanismo ‘Conectar Europa’, de la Unión Europea.

La conexión del tramo portugués con la A-62 permitirá completar la Red Transeuropea de Transporte (E80) y que une por carretera Portugal y Europa central, compuesto en el lado de España por la autovía A-62 (Fuentes de Oñoro-Salamanca, Valladolid, Palencia y Burgos), la autopista AP-1 (que une Burgos y Miranda de Ebro) y la autovía A-1 (Miranda de Ebro hasta Irún).

Mientras que los viajeros que suelen pasar por la frontera de Fuentes de Oñoro esperan que en el verano ya puedan realizar el tránsito directo, los empresarios de ambos lados de la frontera esperan un retraso más para que puedan tener actividad.