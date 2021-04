El Consejo de Ministros ha dado el pistoletazo de salida a la reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación con el objetivo de crear una carrera investigadora atractiva y estable, impulsar la transferencia de conocimiento y mejorar la gobernanza del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. Así lo ha expuesto el ministro Pedro Duque, sin embargo, el avance presentado esta semana no convence a los investigadores. “Estamos en contra porque realmente es darle una vuelta de tuerca a lo que ya hay sin aportar ninguna solución”, asegura indignada Lorena Carro García, en representación de INNOVA Salamanca (Asociación de Jóvenes Investigadores No Valorados de la Universidad de Salamanca).

“Habrá que esperar a ver la propuesta integral, hasta ahora no ha habido más que declaraciones genéricas sobre aspectos concretos”, añade Xosé Bustelo, expresidente de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA). Y, aunque de forma mucho más forma mucho más comedida, también la vicerrectora de Investigación y Transferencia de la Universidad de Salamanca, Susana Pérez, muestra sus dudas sobre los beneficios de la reforma planteada por el ministro de Ciencia e Innovación: “El proyecto tiene que complementarse con otras figuras, dejar más clara la carrera investigadora y cuáles son los pasos que se pueden dar para conseguir estabilizarse”.

El Gobierno español propone la creación de un modelo de contratación tipo ‘tenure track’, utilizado en Estados Unidos, Canadá, Alemania, Suiza e Italia, que consiste en una contratación fija sujeta a evaluación externa. Sin embargo, esta figura no agrada a los investigadores. “No solventará ‘per se’ ninguno de los problemas que indica el ministro: estabilidad, hacer carreras científicas atractivas, captación del talento joven, equilibrio de género...”, comenta Xosé Bustelo y añade: “A título personal, yo no me opongo ‘a priori’ a este tipo de contrato que, de hecho, es algo muy establecido en países punteros en ciencia, yo mismo me beneficié de ellos cuando establecí por primera vez mi grupo de investigación en Estados Unidos. El problema aquí radica en qué tipo de sistema se querrá establecer. En esos países este tipo de contratos está asociado a una financiación inicial del grupo de investigación que le permita despegar y ser competitivo al inicio de su andadura. Además, los proyectos de investigación son bastante más generosos que la financiación raquítica que se tiene en España. Dudo mucho que eso se implemente en nuestro país donde, no olvidemos, los presupuestos dedicados a ciencia están a niveles de 2009”.

“Hay que enfocar esta figura con mucho cuidado. La idea inicial puede no ser mala, pero tienen que quedar muy claro los pasos”, comenta la vicerrectora de Investigación.

Por su parte, desde Innova señalan que es una figura similar al contrato Ramón y Cajal que existe ahora y que, de no hacerse bien, puede incrementar los años de estabilización. Además, alertan de que tal y como se plantea en España el “tenure track” no se sabrá los requisitos que habrá que cumplir para poder estabilizarse en una plaza fija.