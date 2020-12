El subdirector del Centro del Cáncer de Salamanca lidera una ‘revuelta’ nacional para que los investigadores tengan la financiación que merecen

Xosé Bustelo es una de las cabezas visibles de una ‘revuelta’ nacional para que la Agencia Estatal de Investigación no deje a los investigadores españoles sin ocho meses de financiación.

El subdirector del Centro de Investigación del Cáncer y presidente de ASEICA (Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer) hace un llamamiento a las distintas sociedades científicas “para que se sumen a manifestar el malestar que existe por la situación actual y hacer algo para cambiarla”.

Se trata de un problema que ya se arrastra desde el pasado año, cuando la Agencia Estatal decidió cambiar su habitual calendario de financiación: en lugar de hacerlo de enero a diciembre optó por hacerlo de septiembre a septiembre. De este modo, los grupos de investigación a los que les tocaba renovar su financiación anual el 1 de enero, tendrán que esperar hasta el 1 de septiembre y, por lo tanto, durante esos ocho meses de diferencia no recibirán fondos con los que mantener activos sus trabajos.

“La idea de cambiar del año natural al año académico puede estar bien, pero cuando adaptas un nuevo calendario lo lógico es ofrecer un puente a los que vienen del anterior calendario. La mayoría de los contratos duran tres años y se renuevan el 1 de enero. El pasado año ya sufrimos ese problema y en 2021 va a volver a suceder. Vamos a intentar solucionarlo o, al menos, lograrlo para los del próximo año”, opina Bustelo, que se niega a resignarse: “Lo que no podemos hacer es ponernos a llorar porque no nos hacen caso. Hay que intentar cambiar las cosas. Estamos haciendo una campaña y hablando con los partidos políticos para solventarlo. Les hemos planteado varias propuestas, pero el director de la Agencia se ha cerrado en banda y parece impermeable a cualquier tipo de sugerencia”

Desde la Agencia Estatal de Investigación, presidida por Enrique Playán, se niega el problema porque los investigadores se están buscando la vida para estirar el dinero del año anterior, solicitar préstamos y pedir prórrogas con el objetivo de no tener que parar durante ocho meses. En vista de que muchos de los proyectos -aunque a duras penas- siguen adelante, la Agencia niega el problema y descarta cualquier negociación.

“Están dejando de implementar 300 millones por esos ocho meses durante tres años. Han argumentado que el cambio es para racionalizar mejor la convocatoria de los proyectos, pero más que eso parece una medida de ahorro en la investigación”, opina Bustelo.

El biólogo gallego -afincado en Salamanca- percibe cierto derrotismo entre la comunidad científica: “Honestamente, los científicos de este país nos quejamos de que no nos hacen caso, pero la solución no es darlo por perdido y no hacer nada. Echo de menos que otras sociedades se impliquen un poco más. Las estamos llamando para que se sumen, pero veo algo de derrotismo”, confirma.