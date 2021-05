$!Los últimos 60 satélites de Elon Musk, visibles la noche de este viernes desde Salamanca

Desde mayo de 2019, Starlink ha realizado 27 lanzamientos. En mayo ya lleva dos y se esperan dos más

En el último lanzamiento desde la base de Cabo Cañaveral (Florida, EEUU), y apenas cinco días de su anterior misión, el cohete Falcon 9 despegó el pasado domingo antes del amanecer para colocar en el cielo 60 nuevos satélites. El exterior de la nave aparecía ennegrecido por la experiencia en anteriores misiones, y es que SpaceX ha logrado reutilizar sus cohetes, haciéndolos regresar después de cada misión. El Falcon 9 B 5, última versión de la nave, cumplió el día 9 nada menos que diez viajes al espacio con sus correspondientes regresos. Nueve minutos después del despegue, y después de liberada la carga, la primera fase del cohete aterrizaba en una plataforma marítima no tripulada que SpaceX opera en el océano Atlántico, a unos 300 kilómetros de la costa, bautizada con el humor que es marca de la casa en las empresas de Musk. El dron marítimo se llama "Simplemente lea las instrucciones" ("Just Read The Instructions"), que comparte labores con otra nave similar llamada "Por supuesto que todavía te quiero ("Of course I still love you"). Ambos curiosos nombres han sido tomados de una serie de novelas de ciencia ficción del escritor Iain M. Banks.