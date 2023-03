Los jóvenes artistas salmantinos que han sido premiados por la Junta en el Programa Arte Joven

El Instituto de la Juventud de Castilla y León ha entregado 13 primeros premios y diez accésits y ha otorgado menciones especiales -que no conllevan dotación económica-, dentro de la décimo cuarta edición. Entre las novedades anunciadas, destaca la publicación del ‘Catálogo de Arte Joven 2022’, que estará disponible en cada una de las itinerancias de la exposición ‘Art on the road’ con las obras finalistas y premiadas de pintura, artes plásticas y diseños de moda.

Un total de 321 jóvenes artistas en diversas disciplinas han participado en la XXXIV edición del ‘Programa Arte Joven: Jóvenes artistas en Castilla y León 2022’, convocado todos los años por el Instituto de la Juventud de Castilla y León, dependiente de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, con la finalidad de premiar la creación artística y promocionar la obra de jóvenes artistas en las áreas de Artes Escénicas y Cinematografía, Pintura, Letras Jóvenes, Música, Gastronomía, Diseño de Moda y otras modalidades de artes plásticas y visuales.

Este certamen cuenta con una larga trayectoria dentro de la Comunidad desde que se implantó a finales de la década de los 80. En la actualidad, se ha consolidado como un referente artístico adaptado a los nuevos tiempos y realidades de los jóvenes.

En el marco del encuentro cultural y artístico de jóvenes premiados y finalistas de las diferentes disciplinas artísticas, se ha hecho entrega de los galardones. En total, se han repartido 36.000 euros entre los premiados, lo que supone un incremento de 2.000 euros con respecto al año pasado, al haberse reconvertido el área de artes plásticas y visuales para dar un mayor protagonismo a la escultura, fotografía, diseño gráfico y otras modalidades.

Se han entregado 13 primeros premios y diez accésits y se han otorgado menciones especiales -que no conllevan dotación económica-. Los diferentes jurados han destacado el nivel artístico de las obras presentadas en esta edición.

RELACIÓN DE PREMIADOS

Área de Artes Escénicas y Cinematografía

- Artes Escénicas

Primer Premio (2.500 euros): Néstor Vallejo Martín, de Valladolid, por la obra de teatro ‘Los nadadores nocturnos’.

Accésit (1.250 euros): Elvira Rivas Moríñigo, de Salamanca, por la obra ‘Viola Odorata’.

- Cinematografía

Primer Premio (2.500 euros): Salomé Santos García, de Salamanca, por el cortometraje ‘Linde’.

Accésit (1.000 euros): María Blázquez Mateo, de Salamanca, por el cortometraje ‘Karta: 30 céntimos’.

Área de Pintura

Primer Premio (2.000 euros): Rebeca López Villar, descendiente de castellanos y leoneses, por la obra ‘A la salvaje’.

Accésit (1.000 euros): Brenda León Pineda, de León, por la obra ‘Renacimiento de Cihuateteotl’.

Área de Letras Jóvenes

- Narrativa/Teatro

Primer Premio (2.000 euros): Teresa Zurdo Gil, descendiente de castellanos y leoneses, por la obra ‘Lo que tengo en el pecho’.

Accésit (1.000 euros): Álvaro García Hernández, de Valladolid, por la obra ‘El día de la sangre’.

- Poesía

Primer Premio (2.000 euros): Lorenzo Asensio Jambrina, de Valladolid, por su poemario ‘Flor genealógica’.

Accésit (1.000 euros): Pablo Guisado Quintela, de León, por su poemario ‘Lejanías’.

Área de Música

- Música Clásica

Primer Premio (2.000 euros): Daniel Cabero Gutiérrez, de León, tubista, por sus interpretaciones en el ‘Concierto para tuba y orquesta’, de R. V. Villiams, y de la obra ‘The Grumpy Troll’, de Mike Forbes, para tuba sola.

Accésit (1.000 euros): Brezza (ensemble), cuyo representante es Pablo Enrique Gigosos Rico, de Salamanca, por sus interpretaciones de ‘Défense de la Basse de Viole Chaconne en trío en sol mayor’, de J. Morel, y del movimiento Presto ma fiero de la ‘Sonata en sol mayor NR. 273’, de J. J. Quantz.

- Otras modalidades de música

Primer Premio (2.000 euros): Sergio García González (Sergio Drums), de Segovia, por la obra musical ‘Lim’.

Accésit (1.000 euros): Susana de Diego Pérez (Soosie), de Salamanca, por el tema musical ‘Al final del verano’.

Área de Gastronomía

Primer Premio (2.000 euros): Elvira Echevarría Lozano, de Burgos, por su receta ‘Trigo tierno y cangrejos de Castilla con aromas de más allá’.

Accésit (1.000 euros): Pablo Díez Castrillo, de Burgos, por su receta ‘El anillo del poder’.

Área de Diseño de Moda

Primer Premio (2.000 euros): Beatriz Galera Calvo, descendiente de castellanos y leoneses, por su creación ‘Siris’.

Accésit (1.000 euros): Alberto Berrón Chiches, de Ávila, por su creación ‘Butterfly’.

Área de Otras modalidades de artes plásticas y visuales

- Fotografía

Primer Premio (2.000 euros): ex aequo, para las siguientes obras: la fotografía ‘El pañuelo de Esmeralda’, de Ainhoa Izquierdo Nieto, de Salamanca; y la serie fotográfica ‘Arraigo’, de Inés García Ruiz, de Palencia. (A cada premiada le corresponden 1.000 euros).

Accésit (1.000 euros): Mónica Sanz Santos, de Valladolid, por la serie de fotografías ‘Mantinos’.

- Escultura

Primer Premio (2.000 euros): Laura Sánchez García, de Salamanca, por su obra ‘Marixoxo II.0’.

- Diseño Gráfico

Primer Premio (1.250 euros): Elena Díaz-Roncero Fraile, de Soria, por el diseño de los ‘Carteles de Red Activa y de Arte Joven 2023’.

- Otras modalidades (Performance, Grabado, Video-Art y similares)

Primer Premio (1.500 euros): Ana García López, de Palencia, por la obra ‘London Underground’.

Promoción a los premiados como artistas

Esta dotación económica supone un importante revulsivo para las carreras profesionales de los galardonados, pero el Instituto de la Juventud no quiere quedarse ahí; por ello, también promociona a los premiados como artistas, para lo que va a continuar potenciando la exposición ‘Art on the Road’ con las obras finalistas y premiadas de las categorías de pintura y de artes plásticas a las que este año, y como novedad, se incorporan los diseños de moda.

Otras de las novedades que ha anunciado la directora general de Juventud, Estela López, es la publicación del ‘Catálogo de Arte Joven 2022’, que estará disponible en cada una de las itinerancias de la muestra, así como acercar la muestra a diferentes hospitales de la Comunidad, con el objetivo de humanizar estos espacios. Además, las escuelas de Arte serán parada oficial de la muestra, con el objetivo de dar visibilidad al programa, animando a jóvenes artistas a participar en futuras ediciones.

Como viene siendo habitual, los ganadores de la modalidad de cinematografía participarán en la Muestra Internacional de Cine de Palencia, en la que se proyectan sus cortos y, actualmente, el Instituto de la Juventud continúa trabajando para abrir nuevas vías de colaboración en el ámbito de las artes escénicas y de la música.

En lo que al área de letras jóvenes se refiere, Estela López ha explicado que ya están trabajando en la edición y publicación de los libros ganadores en las distintas modalidades: se publicarán un total de 1.200 libros que serán distribuidos por la Red de Bibliotecas de Castilla y León.

Con el objetivo de dar visibilidad al trabajo de los jóvenes artistas castellanos y leoneses, el Instituto de la Juventud realizará una intensa campaña de promoción es sus perfiles de redes sociales: en Facebook cuenta con más de 17.000 seguidores, más de 19.000 en Twitter y más de 4.000 en Instagram.