Los factores de riesgo que aumentan las opciones de sufrir un aneurisma se dirigen en un perfil de hombre, fumador, mayor de 65 y con antecedentes familiares. Desde primera hora de la mañana se formaron frente a las dos carpas de la plaza de Los Bandos colas con decenas de salmantinos que querían someterse a una ecografía para “quedarse tranquilos”.

Entre las personas que esperaban también había mujeres, pero la organización les explicó que el cribado era exclusivamente para hombres y el doctor Francisco Lozano explicó el motivo: “Las mujeres tienen entre cuatro y cinco veces menos peligro que los hombres de sufrir una aneurisma. La prevalencia que podemos encontrar entre los varones con antecedentes puede ser de hasta un 10%, mientras que en las mujeres no llega ni al 1%. Para encontrar una mujer con un aneurisma tendrían que ser fumadoras, muy mayores y realizar cerca de 600 pruebas, por eso no son cribados rentables y se dirigen a varones fumadores que tengan antecedentes de aneurisma entre padres o hermanos”.

Precisamente uno de estos varones fue de los primeros en pasar por la carpa y a la salida se confesaba “aliviado”. “Todo ha ido perfectamente. He venido porque mi hermano tenía un aneurisma y le operaron tres veces. Me han hecho la ecografía y me han dicho que no tengo nada, así que puedo estar tranquilo durante unos años. Es una prueba que es sencilla y he quedado muy conforme”, celebró.