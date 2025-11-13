Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen del río Agadón, a su paso por la localidad salmantina de Zamarra. ARCHIVO

Las lluvias provocan crecidas en los ríos de Ávila, Salamanca y Zamora: el 112 pide extremar la precaución en cinco localizaciones

Las precipitaciones de las últimas horas elevan los niveles de los ríos Agadón, Mayas, Tera y Tormes en Salamanca, Zamora y Ávila

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Jueves, 13 de noviembre 2025, 21:21

Las intensas lluvias caídas en las últimas horas están provocando un notable aumento en el caudal de varios ríos de la Comunidad, especialmente en las provincias de Ávila, Salamanca y Zamora. El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León ha emitido un aviso pidiendo prudencia y vigilancia ante la evolución de los cauces.

Según los datos actualizados a las 20:15 horas por el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), permanecen cinco avisos hidrológicos activos: uno, en nivel rojo, dos en naranja, y otros dos, en amarillo. Estos niveles indican distintas fases de alerta según el riesgo de desbordamiento y la intensidad del caudal.

El caso más preocupante se registra en el río Agadón, a la altura de Zamarra (Salamanca), donde el nivel del agua alcanza ya los 4,06 metros, con un caudal de 274,65 metros cúbicos por segundo, lo que ha activado el nivel rojo de alarma.

En el río Tormes, los puntos de control de Hoyos del Espino y El Barco de Ávila también muestran incrementos significativos. En este último, el nivel del agua se sitúa en 4,00 metros y el caudal asciende a 758,11 m³/s, con una tendencia al alza, lo que mantiene en alerta a los servicios de emergencia.

Por su parte, los ríos Mayas (en Robleda, Salamanca) y Tera (en Puebla de Sanabria, Zamora) presentan niveles de 2,8 metros, con caudales superiores a los 60 m³/s y 150 m³/s respectivamente, bajo vigilancia amarilla y naranja.

Las autoridades recuerdan que, cuando una estación entra en alerta o alarma, la vigilancia debe extenderse aguas abajo, ya que el aumento del caudal puede afectar a otros municipios ribereños. Asimismo, se advierte de que, si continúan las precipitaciones, los caudales podrían mantenerse o incluso aumentar en las próximas horas. El 112 ha insistido en la importancia de mantener la precaución en zonas cercanas a los cauces, evitar atravesar carreteras o caminos inundados y seguir en todo momento las indicaciones oficiales. «Las lluvias están provocando crecidas en los ríos de la cuenca. Mucha precaución», ha señalado a través de una publicación en X.

