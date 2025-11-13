La borrasca 'Claudia' descarga en La Covatilla 88 l/m2, el punto más lluvioso del país El Maíllo, con 56,2 litros, confirma que el sur de la provincia ha sido de los más castigados por el temporal

Ángel Benito Salamanca Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:16 | Actualizado 18:46h. Comenta Compartir

La borrasca 'Claudia' ha situado a la provincia de Salamanca en el primer plano meteorológico nacional. La estación de La Covatilla se ha convertido este miércoles en el punto más lluvioso de toda España, al alcanzar 88,4 litros por metro cuadrado desde la pasada medianoche, según la última actualización de la Aemet. El Maíllo, con 56,2 litros, vuelve a confirmar que la Sierra es la zona más castigada por este episodio.

La borrasca Claudia continúa descargando con fuerza en la provincia de Salamanca y ha dejado ya un registro que destaca en todo el territorio nacional. La estación de La Covatilla, en plena Sierra de Béjar, ha marcado este miércoles 88,4 litros por metro cuadrado, convirtiéndose en el punto más lluvioso de España en lo que va de jornada. La intensidad del episodio vuelve a reflejar la especial exposición de las zonas de montaña al flujo atlántico húmedo, que está favoreciendo precipitaciones persistentes y de gran acumulación.

También en el sur de la provincia, la estación de El Maíllo ha registrado 56,2 litros, consolidándose como uno de los enclaves más afectados por los efectos de Claudia. La diferencia con otros puntos del territorio provincial es notable: mientras el sur encadena lluvias intensas, la capital y áreas del norte presentan acumulados mucho más modestos, ligados a chubascos débiles y de menor duración.

A este comportamiento se suma un dato especialmente llamativo en la base aérea de Matacán, la referencia principal de la provincia. Según los registros de Aemet, en solo trece días se ha alcanzado ya la precipitación media de noviembre correspondiente al periodo climatológico de los últimos 30 años.

De cara a las próximas horas, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene el aviso amarillo por precipitaciones en el sur de Salamanca, donde se esperan nuevos chubascos localmente fuertes debido al flujo húmedo del suroeste. En cambio, la capital queda fuera de cualquier aviso oficial ante la previsión de lluvias mucho más débiles y ocasionales.

La evolución de Claudia seguirá condicionada por el empuje de aire atlántico y la inestabilidad asociada a la borrasca, por lo que no se descarta que los acumulados en el sur sigan aumentando a lo largo del día.