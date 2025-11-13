Protección Civil declara la alerta en Castilla y León por lluvias y fuertes vientos hasta el domingo La Junta recuerda que la prevención y la información constante son claves para minimizar los efectos de este episodio meteorológico adverso

El parque de La Alamedilla cerrado un día de fuertes vientos.

La Gaceta Salamanca Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:15

La Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León ha declarado la situación de alerta ante la previsión de fenómenos meteorológicos adversos que afectarán a toda la Comunidad desde las 12:00 horas de hoy, jueves 13 de noviembre, hasta el domingo 16 a las 23:00 horas.

Según la información facilitada por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, la borrasca 'Claudia' será la responsable de este episodio de lluvias intensas y persistentes y vientos fuertes, que impactarán en prácticamente todas las provincias de Castilla y León.

Las precipitaciones podrían dejar entre 60 y 80 mm en 12 horas, mientras que los vientos, de componente sur-suroeste, alcanzarán rachas de hasta 90 km/h en zonas de montaña y alrededor de 70 km/h en las mesetas.

La situación meteorológica se mantendrá hasta el domingo, aunque se espera que la intensidad de las lluvias y el viento vaya disminuyendo progresivamente a lo largo del fin de semana. Los frentes asociados a Claudia avanzarán de oeste a este, por lo que el tercio occidental de la Comunidad será el más afectado.

Ante estas condiciones, la Agencia de Protección Civil y Emergencias recomienda a la población extremar la precaución y adoptar medidas de autoprotección para evitar riesgos.

Consejos ante fuertes vientos No protegerse del viento en zonas próximas a muros, tapias o árboles

Extremar las precauciones si se conduce con viento, asegurando las manos sobre el volante y reduciendo la velocidad

Lo mejor es no quedarse dentro del coche, hay que buscar refugio en lugar seguro. Si es preciso meterse debajo de él, no quedarse dentro

No tocar cables ni postes del tendido eléctrico

Prestar atención a las emisoras de radio y televisión

Consejos de autoprotección ante precipitaciones intensas Tener preparado un botiquín de primeros auxilios y aquellos medicamentos necesarios fuera del alcance del agua

Colocar documentos importantes, objetos de valor, alimentos y agua potable, productos tóxicos (herbicidas, insecticidas, entre otros), en lugares altos de la vivienda y fuera del alcance del agua

Revisar periódicamente el tejado y bajadas de agua, y eliminar toda acumulación de escombros, hojas, tierra, etc., que pueda obstaculizar el paso del agua al alcantarillado o cuneta próxima a la vivienda

Tener preparada una linterna y una radio a pilas

Cerciorarse de que la vivienda no se encuentra en un cauce seco por el que pueda pasar una riada

Alejarse de las orillas y cauces de ríos y barrancos, de torrentes y de sus puentes

No estacionear vehículos a la orilla de ríos, cauces de barrancos, torrentes y sus puentes. No cruzar con el vehículo vados de cursos de agua

Sintonizar las emisoras de radio locales para estar informado y en su caso seguir las recomendaciones de Protección Civil