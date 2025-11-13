Protección Civil declara la alerta en Castilla y León por lluvias y fuertes vientos hasta el domingo
La Junta recuerda que la prevención y la información constante son claves para minimizar los efectos de este episodio meteorológico adverso
La Gaceta
Salamanca
Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:15
La Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León ha declarado la situación de alerta ante la previsión de fenómenos meteorológicos adversos que afectarán a toda la Comunidad desde las 12:00 horas de hoy, jueves 13 de noviembre, hasta el domingo 16 a las 23:00 horas.
Según la información facilitada por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, la borrasca 'Claudia' será la responsable de este episodio de lluvias intensas y persistentes y vientos fuertes, que impactarán en prácticamente todas las provincias de Castilla y León.
Las precipitaciones podrían dejar entre 60 y 80 mm en 12 horas, mientras que los vientos, de componente sur-suroeste, alcanzarán rachas de hasta 90 km/h en zonas de montaña y alrededor de 70 km/h en las mesetas.
La situación meteorológica se mantendrá hasta el domingo, aunque se espera que la intensidad de las lluvias y el viento vaya disminuyendo progresivamente a lo largo del fin de semana. Los frentes asociados a Claudia avanzarán de oeste a este, por lo que el tercio occidental de la Comunidad será el más afectado.
Ante estas condiciones, la Agencia de Protección Civil y Emergencias recomienda a la población extremar la precaución y adoptar medidas de autoprotección para evitar riesgos.
Consejos ante fuertes vientos
-
No protegerse del viento en zonas próximas a muros, tapias o árboles
-
Extremar las precauciones si se conduce con viento, asegurando las manos sobre el volante y reduciendo la velocidad
-
Lo mejor es no quedarse dentro del coche, hay que buscar refugio en lugar seguro. Si es preciso meterse debajo de él, no quedarse dentro
-
No tocar cables ni postes del tendido eléctrico
-
Prestar atención a las emisoras de radio y televisión
Consejos de autoprotección ante precipitaciones intensas
-
Tener preparado un botiquín de primeros auxilios y aquellos medicamentos necesarios fuera del alcance del agua
-
Colocar documentos importantes, objetos de valor, alimentos y agua potable, productos tóxicos (herbicidas, insecticidas, entre otros), en lugares altos de la vivienda y fuera del alcance del agua
-
Revisar periódicamente el tejado y bajadas de agua, y eliminar toda acumulación de escombros, hojas, tierra, etc., que pueda obstaculizar el paso del agua al alcantarillado o cuneta próxima a la vivienda
-
Tener preparada una linterna y una radio a pilas
-
Cerciorarse de que la vivienda no se encuentra en un cauce seco por el que pueda pasar una riada
-
Alejarse de las orillas y cauces de ríos y barrancos, de torrentes y de sus puentes
-
No estacionear vehículos a la orilla de ríos, cauces de barrancos, torrentes y sus puentes. No cruzar con el vehículo vados de cursos de agua
-
Sintonizar las emisoras de radio locales para estar informado y en su caso seguir las recomendaciones de Protección Civil