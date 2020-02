Fue tradicionalmente una fiesta popular de liberación de las mujeres casadas al amparo de las cofradías locales, con especial arraigo en el ámbito rural. Los nuevos vientos de libertad y la emigración acabó con ella en muchos pueblos salmantinos en los 80. Hoy, la fiesta de las águedas ha perdido en el siglo XXI buena parte de su simbolismo y se ha abierto a todas las edades y condiciones sociales y familiares. La tradición resiste, aunque nadie puede aventurar por cuanto tiempo.

“Cada vez somos menos las que nos juntamos, pero las que seguimos lo hacemos cantando y bailando igual, disfrutando de la fiesta con alegría. Yo lo llevo haciendo 35 años, casi los mismos que lleva la asociación”, confiesa Andrea Muñoz, una de las cuatro mayordomas de la asociación Navega de Salamanca. El miércoles día 5 de febrero las mujeres del barrio Garrido festejarán a la santa con una misa y la posterior comida. Andrea reconoce que con los años, el futuro de esta fiesta es cada vez más negro. “Vamos siendo menos y cada vez más mayores. Las chicas y mujeres de 20 y 30 años lo ven como algo obsoleto. Yo ahí no me meto, entiendo que tienen otras formas de disfrutar y de entretenernos, pero nos da mucha pena comprobar que la tradición no continúa”.