Las fábricas agotan el pellet y el precio se dispara

Ante la inminente llegada del frío, y después de que la venta de estufas se haya disparado en los últimos tiempos, ahora el precio del pellet sigue una escalada que parece no tener freno. La tonelada que hace poco más de un año costaba 150 euros incrementó su coste a los 350 en el mes de julio y supera ya los 500 con la llegada del mes de noviembre.

El problema inicial llega para las familias, que ven como la factura para calentar sus hogares el próximo invierno se incrementará ostensiblemente. Sin embargo, según señalan los expertos la cotización no ha tocado techo y lo más grave es que hay riesgo de desabastecimiento. Han sido muchas las familias que viendo la situación del gas y la luz, batiendo récord de precio semana tras semana, se han decantado por la compra de estufas de pellet y ahora se encuentran con este otro hándicap.

Paulo Moreira, responsable de una fábrica de pellet de Salamanca, informaba que nunca había vivido una situación así: “En stock ahora mismo no tenemos absolutamente nada de pellet en la fábrica. Todo sale en cuanto se produce”. A pesar de que no quiere alarmar, es consciente de que en pocas semanas puede producirse una retirada masiva del producto debido a esas subidas que no cesan en los precios, lo que entonces sí acabaría desabasteciendo los almacenes: “Es posible porque se está comprando muchísimo”.

El presidente de la Asociación de Energías Renovables de Salamanca, Alfonso Barbero, cree que “de momento” no va a haber problemas con el pellet, aunque señala que “en los mercado todo puede pasar y no es descartable el desabastecimiento”. Barbero señala que el fuerte alza de este producto se debe por un lado, a que la madera con la que se producen está más cara, a lo que se suma el aumento de los precios tanto del combustible de la maquinaria como de la electricidad, energía clave en la elaboración de estos tacos de viruta prensada. Además, se ha incrementado notablemente la exportación, especialmente a Francia y a Italia. “Tenemos un problema grave con Rusia. Es un gran productor de pellet y de momento nadie puede comprar allí, por lo que suben los precios”.