La tripanofobia, el insuperable problema que afecta a miles de personas en tiempos de la vacunación

No son antivacunas, pero odian tener que ponérselas. Lo que detestan no es el contenido, sino el continente: la jeringuilla y su amenazante aguja.

Se estima que en Castilla y León hay miles de personas que sufren de tripanofobia: lo que comúnmente se explica como “un miedo atroz e irracional a las agujas”.

El último episodio de un salmantino afectado se vivió en Béjar. Una mujer acude a vacunarse y necesita que su hermana la rodee con sus brazos para calmarla, pero a medida que la enfermera se acerca con la jeringuilla, a duras penas consigue quedarse quieta. La gente de alrededor se queda mirando la escena con sorpresa y luego, incluso fuera de pabellón, se comentaba por las calles. Precisamente esos comentarios son los que mueven a María Martín a dar un paso al frente y explicarle a la sociedad el problema que sufre. “Esto es algo irracional. Cuando a vas a vacunarte o hacerte un análisis tu cuerpo reacciona de una manera incontrolable. Empiezas a sudar, te falta el aire y dejas de responder a los estímulos. Te quedas bloqueada, pero de manera muy fuerte. Por eso necesito que alguien venga conmigo. No hace falta que me agarre, es como un abrazo que me haga sentir protegida”, explica.

Otras personas como María están renunciando a vacunarse por el hecho de no estar acompañadas. “Puede pasar que me desmaye o que mi cuerpo se mueva y no deje que me pinchen”, explica.

La tripanofobia, como enfermedad reconocida, también puede tratarse con fármacos, pero la mayoría de los pacientes evitan tratamientos psiquátricos y tiran por la calle del medio: no pincharse nunca. “Yo he estado con una ciática de no poder moverme, pero ni aún así he ido a pincharme”, confiesa la bejarana.

Por lo general es un problema ‘discreto’, que queda dentro de las consultas de los médicos, pero la vacunación masiva lo está destapando en miles de personas que se sienten ridiculizadas. “Cuando te ven cómo te pones te dicen que dejes de montar el espectáculo y que exageras, que no puede ser para tanto. Pero a mí el brazo ya se me estaba moviendo solo”.

En los casos más graves la reacción se genera incluso viendo películas o jeringuillas por televisión. En plena época de pandemia se convierte en un martirio.

Aún así, María lo consiguió y no es poco. “Cuando vi que salió mi fecha de vacunación ya fue una pesadilla. He estado días que no dormía. En la cola del pabellón fue sencillamente horrible, pero cuando ya entras y sientes el olor al alcohol... Insoportable”.

Lo dice una persona que en los días previos a someterse a un análisis de sangre tiene que tomar tranquilizantes: “Cuando iba al colegio me tenían que agarrar entre cuatro y se liaba una buena, así que es importante haberlo logrado... pero falta la segunda”, ya teme.