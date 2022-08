La nueva medida tras dispararse las Infecciones de Transmisión Sexual en Salamanca

El Hospital de Salamanca está registrando un llamativo repunte de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y se ha propuesto crear una consulta monográfica que desea tener lista en octubre y que será pionera en Sacyl.

“Sabemos que hay muchos más casos de ITS de lo que se piensa, pero es que este año está siendo sorprendente porque la incidencia ha aumentado mucho”, apunta la internista y dermatóloga Virginia Velasco, que será la responsable de la nueva consulta. Velasco indica que “durante 2020, a causa de los confinamientos, las infecciones de transmisión sexual descendieron notablemente. Esperábamos que iban a repunta durante ese verano, o quizás durante 2021, pero está siendo ahora cuando no paran de llegarnos casos de sífilis, uretritis, sarna y, por supuesto, la viruela del mono”.

El monkeypox, que no es puramente una infección de transmisión sexual, ha servido también para visibilizar todas las infecciones que están circulando y a las que no se les presta tanta atención. “Hay varios estudios que ya nos dicen que más del 50% de los pacientes con viruela del mono, tenían también otras ITS que desconocían y que les descubrimos al hacerles un cribado. Esto es muy importante porque de no haber contraído la viruela, no habrían sabido que tienen otras infecciones y las habrían seguido transmitiendo”, recalca el especialistas en Enfermedades Infecciosas, Moncef Belhassen.

La nueva consulta dependerá del servicio de Dermatología, pero se sustentará en el trabajo multidisciplinar con otros servicios del Hospital: desde la posible entrada a través de Urgencias, al trabajo con otros departamentos como Microbiología, Urología, Ginecología o Medicina Interna, a través de la Unidad de Enfermedades Infecciosas. “La idea es que los médicos de Primaria, los de Urgencias o los de otros servicios del Hospital sepan a dónde derivar este tipo de pacientes. Se hará el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento. A ser posible, en un mismo acto porque pueden ser pacientes que luego no vengan a realizar el seguimiento, por lo que tiene que ser lo más parecido posible a una consulta de alta resolución”, valora la dermatóloga.

Los especialistas consideran que la ITS que más abunda actualmente es la sífilis. “Es una infección general, con manifestaciones cutáneas porque suele tener puerta de entrada a través de una úlcera y luego produce lesiones en la piel en su fase secundaria”, explica Virginia Velasco, que advierte: “Tiene una fase latente, en la que no se nota, y sería necesario realizar una serología para detectarla”.

Las siguientes ITS que más están diagnosticándose en el Hospital son la uretritis -una inflamación de la uretra-, la sarna -una afección de la piel causada por parásitos que se traspasan en el roce piel con piel-, la gonorrea, el herpes y también algunos casos de VIH.

La previsión es que todas las semanas se diagnosticarán varios pacientes y que el perfil sea, mayoritariamente, el de “varones entre 25 y 35 años”. “Por lo general vemos hombres, porque las ITS de mujeres -como la clamidia- suelen ser asintomáticas y aunque la transmitan no dan señales de alarma como los hombres”, detallan.