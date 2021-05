Algunas muestras han de tener un grosor ultrafino para ser analizadas: no más de 0,00009 mm.

Entre los usos más frecuentes del microscopio electrónico de transmisión que posee la Universidad en el edificio multiusos I+D+i de la calle Espejo están el análisis de las características de la cristalización y la estructura microscópica de materiales. En cuanto a las muestras biológicas, permite muchas y variadas posibilidades como analizar alteraciones celulares en patologías y la organización subcelular de organismos, plantas, bacterias y virus.

UN PASO MÁS. En 1937, el microscopio electrónico de barrido inventado por Manfred Von Ardenne logró mejorar la resolución del de sus precedesores y más aún con la aparición en 1965 del “Stereoscan”, primer aparato dirigido a su comercialización. El microscopio electrónico de barrido (SEM) emite electrones que chocan con la muestra y se dispersan, lo que permite reconstruir la superficie de esta muestra manteniendo la resolución. “Así podemos ver detalles microscópicos de, por ejemplo, el ala de una abeja, el ojo de una mosca o los estomas de una hoja, que no se pueden ver con otras herramientas”, afirma la profesora Conchi Lillo, directora académica del servicio. “También es muy útil -añade- para analizar la estructura de muestras no biológicas, como nuevos materiales, rocas, plásticos, suelos, etc. Y permite además hacer análisis in situ de la composición química de la zona que se está visualizando”.

La observación por microscopio electrónico requiere de equipos complementarios para realizar las investigaciones. El ultramicrotomo se emplea para obtener cortes ultrafinos (de un grosor de entre 60 y 90 nanómetros, siendo un nanómetro la millonésima parte de un milímetro) de las muestras que se desea observar en un microscopio de transmisión. Este corte ultrafino hace posible que sea traspasado por los electrones.