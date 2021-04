La lluvia obliga a los mayores a llegar a la hora indicada y evitan colas innecesarias ante el Multiusos

La tercera jornada de vacunaciones masivas en Salamanca a mayores de 80 años se está desarrollando este viernes con absoluta normalidad y sin las colas que se vieron el jueves. El motivo no es otro que la lluvia que está cayendo sobre la ciudad. Los mayores citados han renunciado a acudir con antelación y eso ha hecho que no tengan que esperar en el exterior del Multiusos Sánchez Paraíso. Hay que recordar que este jueves había mayores citados a las 13:00 horas que se presentaron dos horas antes, algo que Sacyl no recomienda hacer ya que no se permite el acceso a ninguna persona antes de la hora que tiene marcada. El consejo es acudir en a franja de hora establecida y de esta forma la espera en el exterior será de “unos pocos minutos”.

En la jornada de este viernes están citados 4.300 personas. Son personas entre 80 y 89 años que tienen su tarjeta sanitaria en la capital o en los pueblos de Periurbana Norte y que deberán acudir a la hora que les corresponde en función de su fecha de nacimiento.

Este jueves se inoculó la vacuna de Pfizer a 3.486 personas de las 3.900 citadas.