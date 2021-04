Muchos de los mayores citados han sido previsores y, por ejemplo, los citados a las 11:00 horas, se encontraban guardando pacientemente su turno desde una hora antes. De momento el ritmo de vacunación está cumpliendo los horarios previstos y no se están produciendo retrasos.

El hecho de que las personas citadas no haya sido citadas por teléfono es la principal queja expresada tanto por sindicatos como por partidos políticos: el riesgo de que los ancianos no consuman medios de comunicación, no utilicen internet y, en consecuencia, no se enteren de que tenían que acudir a vacunarse. Desde Sacyl se ha recalcado que “habrá más repescas” para que todos los mayores sean vacunados, pero en cualquier caso el Ayuntamiento de Salamanca ha tomado la iniciativa de realizar más de 3.000 contactos, entre telefónicos y presenciales, para informar a los usuarios de esos tramos de edad de los horarios a los que deben acudir al pabellón multiusos ‘Sánchez Paraíso’ o, en su defecto, a los familiares de aquellas personas que por su situación de dependencia necesitan de especial asistencia.

También se han colocado carteles con los horarios en todos los buses urbanos, las dependencias municipales, y se ha distribuido la información entre el tejido asociativo de la ciudad.