La histórica iglesia salmantina que estrena balaustrada tras más de cuatro años de espera

“Evitar que elementos en mal estado, principalmente las balaustradas, caigan sobre personas que se encuentren en las inmediaciones del edificio” era, según el proyecto municipal encargado a principios de 2018, uno de los principales objetivos de la restauración de la histórica iglesia de San Millán, ahora convertida en un espacio turístico, en centro de interpretación del patrimonio arquitectónico.

Desde que se produjeron los primeros desprendimientos tras una helada a principios de enero de 2018, los elementos que coronan la iglesia desacralizada, que alberga “Monumenta Salmanticae”, han permanecido cubiertos con una malla esperando una rehabilitación que se ha retrasado casi cuatro años y medio. Pero la antigua iglesia románica que Francisco García Quiñones —otras fuentes le confieren la autoría a Jerónimo— prácticamente reedificó en 1765 luce ya una balaustrada renovada, prácticamente nueva, ya que muchos de los elementos de piedra de Villamayor que la conformaban estaban tan sumamente deteriorados y en un estado tan ruinoso que no han tenido salvación y han sido sustituidos por piezas nuevas que respetan su diseño original. Fuentes municipales confirmaron ayer que esos trabajos han finalizado.

Pero, ¿por qué se ha retrasado más de cuatro años una rehabilitación cuyo presupuesto no superaba los 76.000 euros? Aunque el proyecto está redactado desde enero de 2019, los trabajos no se licitaron hasta septiembre de 2021. El Consistorio no inició la contratación hasta que el Ministerio de Cultura confirmó que cofinanciaría el proyecto con ayudas anuales para la conservación, protección y difusión de bienes declarados patrimonio mundial.

Cuando ya parecía que todo estaba listo para iniciar la rehabilitación, el pasado noviembre una resolución del tercer teniente de alcalde, Fernando Rodríguez, declaró desierta la adjudicación porque ninguna empresa concurrió al procedimiento. Ante esta nueva traba, el Consistorio optó por un contrato negociado sin publicidad que adjudicó el pasado abril a una empresa con sede en Valencia por 75.625 euros.

Durante los últimos cuatro meses se ha procedió a la reconstrucción de zonas de arenisca que se habían echado a perder, la sustitución de elementos dañados por las filtraciones de agua y las inclemencias meteorológicas, la colocación de canalones para evitar humedades y medidas de protección para evitar que se repita el grave deterioro que precisamente ha obligado a restaurar la iglesia.