Las obras de remodelación del apeadero de La Alamedilla, cuya conclusión estaba prevista para agosto del pasado ejercicio, siguen paradas después de ocho meses en los que apenas ha habido actividad. Pero no solo su ejecución se ha quedado ‘a medias’, sino que además no hay fecha para su finalización, después de que se haya previsto una nueva modificación del proyecto. El pasado mes de enero, el operador ferroviario reconoció a LA GACETA que las obras se retomarían en breve para que, tras un periodo de tres meses, pudieran concluir. Sin embargo, no ha sido así y ahora se ha llevado a cabo un modificado para adecuar las obras a las necesidades de la zona, tal y como reconoce Adif.

El operador ferroviario ha iniciado un expediente de proyecto modificado, aunque, sin embargo, alude a otros dos proyectos realizados por el Ayuntamiento de Salamanca en dos pasos superiores con el fin de aumentar su anchura. Sin embargo, esas dos actuaciones ejecutadas por el Consistorio nada tienen que ver con las obras del apeadero de La Alamedilla. En concreto, se trata de los modificados solicitados por el área de Fomento municipal para el paso de Saavedra y Fajardo, junto a la Guardia Civil, que ampliarán su anchura para proceder a su desdoblamiento, con carril bici, incluido y el siguiente paso sobre la carretera de Vistahermosa. Además, el Ayuntamiento también solicitó un modificado para poder ejecutar las obras en el Puerto Seco. Pero, en ningún caso, estos proyectos tienen influencia alguna sobre el apeadero de La Alamedilla.