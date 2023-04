La colección de ‘Funkos’ de un salmantino que vale una fortuna

Su pasión por el coleccionismo empezó en su infancia. El salmantino David López siempre ha recopilado diversos “tesoros” que le han hecho feliz a lo largo de su vida. Entre ellos se encuentra la extensa colección de casi 400 Funko Pop que atesora en su casa y que alcanza un valor en el mercado de unos 7.000 euros.

Los Funko Pop son unos muñecos con un diseño peculiar elaborados por una empresa de juguetes de Estados Unidos. Con el paso del tiempo se han convertido en figuras coleccionables por la sociedad, generalmente por personas adultas debido a su “alto coste”. “Son de estilo chibi japonés, es decir, poseen una cabeza muy grande y un cuerpo muy reducido. Suelen medir unos 10 centímetros y vienen en una caja de cartón”, expresa David López.

En 2018, los padres de David le regalaron el primer Funko Pop basado en el videojuego ‘Fortnite’ y desde ese momento, empezó a recopilar estas figuras sin apenas darse cuenta. “A partir de ese día decidí comprarme los seis vengadores principales del juego y eso me llevó a adquirir el resto de personajes hasta el punto de tener 360 piezas. Es una afición que comparto con mi novia y con mis amigos”, cuenta el joven.

El Funko Pop de Messi, el Mandaloriano y Anakin de Star Wars, Yu-Gi-Oh, Gollum, los tres Spider-Man de las películas, Ragnar de Vikingos, Bart Simpson Romano, Goku en la nube, los protagonistas de Cobra Kai, Elvis, Slash, Casper y del videojuego Fortnite son algunos de los más especiales para David. “Ya sea porque me los han regalado, por el momento y lugar donde los he conseguido o porque son personajes favoritos de mi infancia o de la actualidad”, comenta el coleccionista.

David tiene distribuida la colección en dos habitaciones de su casa y cuenta con nueve tipos de ellos. “Los que más tengo son los Funko Pop de unos 10 centímetros, pero también atesoro más pequeños y más grandes, conocidos como Funko Pop Deluxe. Así como Funko Pop Moments, momentos exactos de una película ; Funko Pop Rides, personajes que van montados en algún vehículo o animal; Funko Soda, empaquetados en una lata de refresco; los Funko Game Funkoverse, acompañados de un juego de mesa; y los llaveros Pocket Pop Keychain”, relata.

En su colección tiene invertidos unos 4.000 euros, aunque hay figuras que se han revalorizado tanto que según la app ‘The Pop Directory’ alcanza unos 7.000 euros en total. Para el salmantino, a partir de la covid, los precios de cada figura subieron de manera “desorbitada”. “Varían de coste dependiendo del tipo, el tamaño y la exclusividad. Cuando empecé a comprarlos solía pagar entre 3 y 8 euros, después subieron a 15 y 20 euros y actualmente valen desde 60 a 145 euros. Un capricho caro y una ruina para nosotros si no ponen límites”, lamenta.

Pese a la enorme popularidad de Funko Pop, la empresa atraviesa un complejo momento. Este mes, ha dado a conocer los resultados del año 2022 y los ingresos se desplomaron un 108%. Para hacer frente a esta situación, la marca ha anunciado la destrucción de figuras con valor estimado entre 30 y 35 millones de dólares. “La solución sería venderlas a precio de coste para quitarlas cuanto antes del mercado y únicamente producir lo que interese a la gente”, relata. Con el paso del tiempo, David tiene pensando ampliar su colección. “Quiero seguir añadiendo más figuras que me gusten, aunque depende del factor espacio. Hay coleccionistas que los tienen apilados en cajas, pero yo para no poder verlas ni disfrutarlas, no las tendría”, dice.

Gracias a su afición, David ha conocido a otros coleccionistas de España con los que mantienen relación a través de las redes sociales. “En Salamanca tenemos un grupo de WhatsApp donde hablamos de nuestras colecciones, hacemos pedidos online conjuntos y nos avisamos de las figuras que encontramos por las tiendas. Algunos se han convertido en mis amigos”, concluye.