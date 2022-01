¿La bolsa o la vida? Las dos cosas

Aquella simple anécdota tenía mucho más de sabiduría que de locura. Encendió una luz de positivismo en el cerebro de Manuel pese al empeoramiento de su enfermedad : “Cuando empecé a pasar cuatro horas en la quimio me decía a mí mismo que me iba a Zaragoza. Cuando eran cinco horas pensaba que ya me había pasado de Zaragoza. Ahora pienso que voy y vuelvo de Zaragoza y ni me entero porque duermo a pierna suelta”.

-“A ningún sitio. ¿No me ve? A pasar dos horas aquí”-, respondió. La mujer insistió: “Vamos a ver, ¿cuánto se tarda en llegar a Madrid? ¿Dos horas? Pues entonces usted va hoy a Madrid. No como yo, que ya voy desde Madrid hasta Nueva York ”.

Para muchos de los pacientes ostomizados, el impacto de verse con una bolsa pegada al cuerpo es demoledor. Les enemista de por vida con el espejo y caen en depresiones de las que a veces nunca salen. Salinero, en cambio, es un modelo de como relativizar su nueva condición: “Al principio el estoma lo ves grandísimo, pero lo vas asumiendo. Si lo analizas, no hay ninguna enfermedad pequeña. Hasta el dolor de una uña te parece un mundo, pero tienes que esforzarte por superarte a ti mismo. Yo pienso en el mañana. Me acuesto por la noche queriendo despertarme y cuando veo el despertador a las 5:00 de la mañana digo ‘¡Pues mira, estoy vivo otro día más!’.

En el recetario del buen paciente de Manuel Salinero no hay demasiados ingredientes: sentido del humor, hablar sin tapujos... y Clara Cabrera. “Yo soy una persona muy positiva, pero si todo esto lo hubiera tenido que pasar sin Clara... Pues sí, posiblemente habría sido diferente”. Clara es la enfermera del Hospital de Salamanca especializada en ostomías, pero cuando los pacientes hablan de ella la describen casi como si tuviera alas y un nimbo sobre la cabeza. “Yo ya no sé si Clara es mi enfermera o mi amiga. Mi mujer siempre dice que eso no es una enfermera, que eso es un ángel. La aprecio desde el primer minuto en que la conocí. Es que vive su profesión y te habla con total claridad. Lleva el nombre en la sangre más que en el carnet”, destaca.

Con unas dosis de Clara y el espíritu de Zaragoza, Manuel Salinero se ha convertido en ejemplo recurrente dentro del Hospital y hasta en terapeuta para los casos que peor lo llevan. “Lo peor es la adaptación de cada uno, pero si te encuentras con alguien que tiene bolsa hay que hablar de ello. Parece que es como un tabú y no entiendo por qué. Yo lo hablo con total naturalidad y me han pedido que hable con otras personas que están totalmente hundidas para ayudarlas y hacerles ver que llevar una bolsa no es el fin de nada. ¿Pero por qué no pensamos en todo lo positivo”, se pregunta.

Salinero cree en el humor como herramienta medicinal. De hecho, entre consejo y consejo intenta enlazar el ‘tema bolsa’ con algún comentario picantón, pero su mujer le frena a tiempo. No es un optimismo impostado que le sirva de coraza y eso es lo que le convierte en alguien especial.

“No sé si me ha cambiado la vida, pero desde luego hago todo lo posible para que no me la cambie. Sigo tomando el café con el mismo amigo de los últimos 40 años, pero en vez de beberlo en 10 minutos ahora nos pasamos una hora y paso todos los días por un taller de maquinaria y remolques que ha sido mi trabajo. Antes iba a trabajar y ahora voy a discutir un ratito con los obreros. Vamos, que tengo una vida y no me pienso encerrar en casa por una bolsa que ni siquiera se ve”, enfatiza.

Se dice que los antiguos bandoleros se escondían en las laderas de los caminos para sorprender a sus víctimas con una ‘adivinanza’ a punta de pistola: ¿La bolsa o la vida? Ahí no cabía más remedio que elegir... y hacerlo bien. A Manuel lo que le asaltó hace años fue un cáncer. Le aguantó la mirada con orgullo de Salmoral, pensó en la cantidad de ‘viajes’ a Madrid y Zaragoza que llevaba a la espalda y le respondió convencido: “La bolsa y la vida. Las dos cosas son perfectamente compatibles”. Y continuó su camino.