La autocita ‘pincha’ en su primer día. Solo 41 peticiones en Salamanca para 1.080 huecos disponibles

La casi nula respuesta de los salmantinos –y de los ciudadanos del resto de la Comunidad- en el primer día de funcionamiento de la autocita para vacunarse contra la covid confirma el desacierto de la Consejería de Sanidad, que había prometido reservar este formato para los más jóvenes y, sin embargo, solo ha habilitado una repesca para mayores de 40 años.

La Junta de Castilla y León ha ofrecido este miércoles los datos de la primera jornada de funcionamiento de la autocita -comenzó a las 8:00 de la mañana- y los números son reveladores. De los 1.080 huecos disponibles reservados en Salamanca para autocitarse, solo se inscribieron 41 personas.

El motivo de esta ínfima respuesta se encuentra, precisamente, en que se están ofertando vacunas a un segmento de población al que ya se le han hecho innumerables llamamientos. No en vano, la cobertura de vacunación de estos grupos ronda el 100%, o el 90% en el segmento concreto entre los 40 y 59 años.

Aunque aún existen casos de personas que no han podido acudir a vacunarse –como lo demuestran los 41 salmantinos que este martes se autocitaron- lo más normal es que, a estas alturas de la campaña, quien tenga más de 40 años y no se haya vacunado es porque no ha querido.