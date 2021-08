La autocita para vacunarse arranca este martes en Castilla y León pero solo para mayores de 40 años

La autocita para vacunarse frente a la covid-19 comenzará a funcionar en Castilla y León a partir de este martes 10 de agosto. Así lo ha anunciado la Junta en un comunicado de prensa y después de asegurar que arrancaría durante el mes de agosto. El sistema estará accesible inicialmente a través de la web de Salud Castilla y León, pero también lo estará próximamente en la apliación móvil ‘Sacyl Conecta’.

En un primer momento la población diana de la auto cita son las personas mayores de 40 años que no pudieron acceder a los llamamientos masivos que les correspondían por grupo de edad, bien por no encontrarse en su lugar habitual de residencia o bien porque, habiendo padecido la enfermedad, no había transcurrido el período de seis meses establecido para la vacuna tras la covid-19.

La información sobre cada una de las convocatorias será consultable en la web de Salud Castilla y León, concretamente en el apartado informativo sobre vacunaciones frente a la covid-19. Se mantiene el modelo que se ha venido usando para los llamamientos masivos de vacunación. La novedad radica en que desde ese mismo apartado del portal sanitario de la Junta se podrá acceder a la solicitud de auto cita, recomendándose que ésta se realice después consultar la pertinente información que interese a cada usuario.

De cara al comienzo de la operatividad del sistema este martes, en torno a las ocho de la mañana, desde la Gerencia Regional de Salud se recomienda un acceso escalonado a la solicitud vía web, que estará disponible entonces a través de este enlace.