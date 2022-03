Juan Andrés Blanco: “No hay que negar la simbología franquista del Banco de España, pero sí explicarla”

“Lo que pretendemos es explicar que hubo una guerra y una dictadura que duró mucho tiempo. Lo sucedido forma parte de la historia y hay que explicarlo”, comenta Juan Andrés Blanco, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Salamanca que forma parte del grupo de profesores que está asesorando al Rectorado en la elaboración del texto de las placas de resignificación de la antigua sede del Banco de España en Salamanca y añade: “En este caso no es un edificio complicado, no es como la Universidad Laboral de Gijón, que se dedicó a la enseñanza, en este caso hablamos de un edificio que no tuvo carácter político”.

El destino de este inmueble será el estudio del español desde todas sus vertientes, así que el experto considera conveniente que quienes acudan al edificio sepan que el inmueble se construyó a partir de 1936 y, por lo tanto, “tiene unos símbolos de una etapa no democrática, de carácter falangista y un poco imperialista, que no coincide con la cultura democrática en la que estamos en la actualidad”.

Respecto a la resignificación, Blanco comenta que forma parte de la Ley de Memoria Histórica y también figura en el proyecto de la próxima Ley de Memoria Democrática. Precisamente, para analizar todo este tipo de cuestiones, la Universidad prepara una Cátedra de Memoria Histórica formada por expertos en el área.