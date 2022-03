Un plan para salvar los escudos franquistas del Banco de España

Desde que en 2007 se aprobara la Ley de Memoria Histórica se han retirado numerosos emblemas de la época franquista para cumplir la legislación. Hace ya casi 5 años que en la Plaza Mayor ya no existe el medallón de Franco, también se han eliminado emblemas de edificios públicos como la Audiencia Nacional, se han cambiado nombres de calles y se han repintado murales como el situado en el salón de plenos del Ayuntamiento. Sin embargo, esta norma y su sucesora, la próxima Ley de Memoria Democrática, contemplan la posibilidad de la resignificación, es decir, la explicación histórica de la existencia de esos vestigios de la época franquista a través de placas colocadas junto a ellos, de manera que se recuerde y denuncie la existencia de este periodo no constitucional, pero no borrando la historia, sino explicándola.

Esta vía, poco utilizada hasta ahora, es la solución planteada por la Universidad de Salamanca a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para el edificio del antiguo Banco de España y, aunque está sin concretar el texto, la propuesta parece que convence a las autoridades competentes, según aseguran en el Rectorado de la institución académica.

La institución académica tiene previsto inaugurar la próxima primavera la sede del Centro Internacional del Español ubicado en las dependencias del que fuera Banco de España y entonces ya estarán colocadas las placas de resignificación.

El inmueble ha sido objeto de una reforma integral aunque, de acuerdo a las indicaciones de Patrimonio, se ha mantenido intacto su aspecto exterior, incluidos los dos grandes escudos de la época franquista que flanquean la fachada del inmueble construido entre 1936 y 1940. Desde hace años que el Estudio tiene en mente cómo cumplir la ley sin dañar el inmueble y sin dedicar una elevada cantidad de fondos. Cuando Ricardo López era vicerrector de Economía se habló de cubrirlos con dos grandes placas de bronce con el escudo de la Universidad. En los últimos tiempos se ha pensado también en colocar dos grandes lonas con el logotipo del Centro Internacional del Español. Su retirada no entra en los planes universitarios ya que, además, el edificio tiene protección estructural.