Injusta EBAU: el salmantino obligado a irse a estudiar fuera con un 13,655

Lo que sucede en el grado en Medicina es extrapolable a buena parte de las titulaciones más demandadas y a carreras como los dobles grados, de las que aún hay una oferta escasa en el sistema universitario español, ya que no se imparten en todos los centros y el número de plazas es muy limitado. Bien lo sabe David Calvo, estudiante del IES Lucía de Medrano de Salamanca que, con un 9,935 en la fase general de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) y 13,655 con la nota ponderada, se ha quedado a las puertas de entrar en el grado en Física y en Matemáticas de la Universidad de Salamanca, que ha alcanzado una nota de corte de 13,676. Esta mente brillante se irá a Valladolid, donde ya ha sido admitido.

El doble grado en Física y en Matemáticas de la Universidad de Salamanca cuenta con solo 10 plazas por las que compiten los mejores, no de la Comunidad, sino de España, tal y como se refleja en el primer listado de admitidos de este año. El 30% de los alumnos que han entrado son de Extremadura, mientras que el resto de las plazas se reparten entre estudiantes procedentes de Asturias, Canarias, Murcia, Madrid, Castilla-La Mancha, Islas Baleares, Galicia y Castilla y León. En este último caso se trata de un estudiante de Valladolid, de forma que, de momento, no hay ningún joven del distrito universitario de Salamanca.

“Es una lotería, ni tener buenas notas, ni hacer un buen examen me ha servido para entrar”, se lamenta David Calvo, que ayer ya estaba visitando residencias en Valladolid donde, salvo que cambien mucho las cosas, y parece poco probable, tendrá que iniciar los estudios universitarios. Se ha quedado a 21 milésimas, pero está el quinto en la lista de espera, por lo que tiene pocas esperanzas.

Estudiar el doble grado en Física y en Matemáticas, y hacerlo en su casa, ha sido su ilusión en los últimos años: “Desde 3º de la ESO empecé a mirar las notas de corte, y comencé con la idea de Física, pero después vi este doble grado y me pareció más completo, así que centré en sacar las mejores notas posibles”, explica el joven que sacó un 10 en el examen de Matemáticas de la fase específica de la EBAU y 8,6 en Física, “pinché un poco, pero aún así mi nota está muy por encima de la media”, comenta a la vez que señala las diferencias entre el examen de Física de Extremadura y el de Castilla y León: “En Castilla y León tenemos que responder a 10 preguntas en hora y media y en Extremadura a la mitad”.

“Por suerte, puedo permitirme ir a Valladolid, pero en Salamanca me hubiera salido gratis la matrícula del primer curso por tener un Premio de Acceso”, recuerda el joven de Salamanca que lamenta también que, al no matricularse en la Universidad de Salamanca, ha perdido una beca de la Fundación Salamanca Ciudad de Saberes para llevar a cabo un proyecto de investigación. “Es injusto porque no me he matriculado, no porque no quiera, sino porque no me dejan”, protesta David Calvo.

El joven reconoce que se ha planteado repetir la EBAU, pero “sería perder un año, así que no lo haré”. Su objetivo si no entra ahora es el traslado de expediente en segundo, aunque tiene dudas de que pueda hacerlo pues las asignaturas del plan de estudios de Salamanca y de Valladolid no se llaman igual, así que no sabe cuánto le convalidarán y tendrá esta posibilidad.

Ante esta dura experiencia, David Calvo pide una EBAU única para que haya una prueba igual para todos, de forma que se sometan al mismo examen y los alumnos compitan en igualdad.