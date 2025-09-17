Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Banderas en la fachada de la Cámara de Comercio de Salamanca, este miércoles.

Imagen institucional y protocolo centenario para el cambio de presidencia en la Cámara de Comercio

El máximo responsable de la entidad, Benjamín Crespo, presenta su dimisión en favor del empresario Alberto Díaz

Belén Hernández

Belén Hernández

Salamanca

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:01

La fachada de la Cámara de Comercio de Salamanca muestra sus mejores galas ete miércoles ante la celebración del pleno extraordinario convocado por su presidente, Benjamín Crespo, para anunciar su dimisión a los miembros del pleno.

La puesta en escena institucional avanza que es un día relevante para la institución creada en 1886, ya que habrá cambios en la Presidencia.

Desde las 13:30 horas los plenarios están reunidos en el salón de plenos, donde se ha puesto en marcha el protocolo de la entidad centenaria. Según lo previsto, Crespo anunciará su dimisión a los plenarios, dimisión que ya ha presentado oficialmente en la Secretaría General.

A continuación se forma una mesa electoral constituida por la Administración, en este caso por un funcionario enviado por la Junta de Castilla y León, así como por el miembro con más edad del pleno, Alfredo de Miguel, y el de menor edad, Blanca Brugarolas.

Seguidamente, el empresario Alberto Díaz, candidato a ocupar la Presidencia, presenta su candidatura de forma oficial para dar paso a la votación «nominal y secreta». Tras la votación de los miembros del pleno, se resuelve la elección.

Hasta la elección, Alberto Díaz ocupaba el cargo de vicepresidente primero de la Cámara, puesto que ocupará el empresario Antonio Rollán, hasta ese momento vocal. Así las cosas, Benjamín Crespo asumirá su puesto de vocal.

Tras el punto de reclamaciones y propuestas, el nuevo presidente, Alberto Díaz, dirigirá unas palabras al pleno para cerrar el centenario acto con la lectura del acta de la sesión.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuando Robert Redford se paseó por La Glorieta en 1967
  2. 2 Las cabañuelas avisan con lo que llega en los próximos días: «Si septiembre viene muy mojado...»
  3. 3 La salida de Riera y todo su cuerpo técnico (salvo Turi) de Unionistas, a la espera de una oferta mayor
  4. 4 Trasladan en helicóptero al Hospital a un hombre tras caer desde un tejado en Villavieja de Yeltes
  5. 5 Detenido en Guijuelo tras un robo con violencia a una mujer mediante el «método del tirón»
  6. 6 Las elecciones autonómicas en Castilla y León serán el 15 de marzo... si no hay adelanto de las generales
  7. 7 «No se ve y es lo más duro, en la Plaza Mayor casi se puede decir que están 24 horas trabajando»
  8. 8 La leyenda de la UDS que brilló en el choque de leyendas junto a Figo, Puyol y Kaká
  9. 9 Atropellado un joven en el paseo Rector Esperabé
  10. 10 Justo Hernández: «Ahora me vuelve loco pensar cómo se puede superar a Buenasuerte»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Imagen institucional y protocolo centenario para el cambio de presidencia en la Cámara de Comercio

Imagen institucional y protocolo centenario para el cambio de presidencia en la Cámara de Comercio