Hugo Cabrera, un joven transexual: “Envié un WhatsApp a mis familiares y apagué el móvil por miedo”

Hace dos años que Hugo Cabrera recogió su nuevo DNI. Después de 23 años de vida por fin se siente “como siempre se había imaginado”. “Por fin me veo reconocido legalmente. El anterior documento de identidad lo tengo guardado en un cajón, no me quiero deshacer de él porque ha sido una etapa que forma parte de mi historia”, expresa este joven transexual que hace cuatro años tomó la decisión más importante de su vida: el cambio de sexo de mujer a hombre.

En agosto de 2019, sus padres descubrieron su determinación de cambiar de sexo tras encontrar una cita que Hugo tenía concretada con un psicólogo. “Sin duda lo más difícil de este proceso ha sido comunicárselo a mis padres y a mi familia. La verdad es que no es fácil contar una noticia así, a mi amigos se lo fui diciendo poco a poco, pero a mis padres me costó muchísimo y a ellos les costó aceptarlo bastante tiempo”, revela Hugo Cabrera.

Desde bien pequeño, Hugo no se encontraba feliz con su género. “Cuando iba creciendo y desarrollándome notaba algo dentro de mí que no encajaba. Me di cuenta que me gustaban las chicas y eso fue un alivio, pero todavía no me encontraba bien del todo. Poco a poco, y con ayuda de mis amigos, me fui identificando”, cuenta el joven.

Como estaba “cansado” de que le llamaran por su nombre femenino, Hugo hizo un texto para todos sus familiares y lo envió por WhatsApp. “Se lo pasé a todos y apagué el móvil al instante, tenía miedo de leer sus reacciones, pero cuando lo encendí me entendieron y todo fue súper bien”, manifiesta.

El 12 de mayo de 2022 empezó su terapia hormonal, el “mejor momento de todo este camino”, a pesar de que su proceso médico fue un poco “desastre”. “Empecé en 2019 con la evaluación del psiquiatra para redactar el informe y hasta principios de 2021 no me lo aportaron”, lamenta.

Otro de los “contras” de su proceso ha sido la “escasa” ayuda psicológica por parte de la Seguridad Social. “Cuando hablo con otros amigos que viven mi situación me comentan lo mismo, se necesitan más revisiones psicológicas porque no te suelen atender si no es algo muy grave”, dice.

Hugo comparte con otros jóvenes transexuales su experiencia e inquietudes. Cuenta que ha vivido bastantes situaciones incómodas. “En el instituto algún profesor no quería tratarme en masculino porque no tenía cambiados los datos”, comenta.

También ha recibido “insultos despectivos”. “ Poco a poco creo que se va abriendo la mente de algunas personas, pero falta mucha información sobre este tema y queda mucho por hacer”, añade.

El presidente de ‘Iguales’, la asociación LGTBI+ de la Universidad de Salamanca, Oliver Marcos, opina lo mismo. “En Salamanca queda mucho que luchar. Tiene por suerte una vertiente joven que me da color a la ciudad, pero la parte más instaurada, la gente mayor, siguen viendo ciertas cosas como raras”, lamenta.

Ahora Hugo se encuentra feliz consigo mismo y el 18 de este mes cambia su sexo en el DNI. “Soy quien realmente siempre me he sentido. Qué suerte tengo de haber sido valiente sin tener nada a favor”, concluye.