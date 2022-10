¿Hay que alargar las fiestas de La Vega a dos fines de semana?

Sin embargo, todo apunta a que la iniciativa de Ortiz no va a salir adelante . Ni siquiera la oposición la apoyará. Salvo cambios de última hora, la intención del Grupo Socialista es abstenerse. Su portavoz, José Luis Mateos, considera que el debate no está en las fechas, sino en los contenidos. Insiste en que las Fiestas de la Vega responden “a un modelo fracasado” y que su problema “es coyuntural, de contenido”.

¿Es lo más beneficioso para la ciudad y los salmantinos que los fuegos artificiales de cierre de Fiestas coincidan en jueves cuando al día siguiente los niños madrugan para ir al colegio y los adultos, para trabajar? ¿Sería más atractivo para los turistas si coincidiesen siempre en fin de semana? Es uno de los debates que se abordarán mañana en el pleno del Ayuntamiento, la primera sesión después de tres años y medio que se celebra en la Casa Consistorial —desde marzo de 2020 han sido en el Palacio de Congresos—. La propuesta es del concejal no adscrito Ricardo Ortiz y se resume en que el próximo año las celebraciones patronales se prolonguen desde el 7 al 17 de septiembre para que haya citas culturales durante dos fines de semana seguidos , con el consiguiente beneficio económico que esto pueda conllevar a determinados sectores de la capital del Tormes. Como argumentos a su favor, recuerda que tanto la Feria de Día, como las atracciones de La Aldehuela o el cartel taurino continúan después del 15 de septiembre. En esa misma línea, el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería, Jorge Moro, califica esta iniciativa de “buena idea” y remarca que puede ser muy beneficiosa para los bares, restaurantes y hoteles, entre otros negocios.

Los partidos que conforman el Gobierno municipal (PP-Cs) también están de acuerdo en que ofrecer actividades culturales y de ocio los fines de semana supone un atractivo para que salmantinos y turistas salgan a la calle, pero no entienden que eso conlleve necesariamente alargar las celebración en honor a la Virgen de la Vega. Desde el Grupo Popular, aluden a un acuerdo plenario del Consistorio “de hace muchos años” por el que se acordó que las Fiestas serían del 7 al 15 de septiembre. Insisten en que, de hecho, este año en el fin de semana posterior a las Ferias se han ofrecido citas culturales como la Noche del Patrimonio o el Concurso Municipal de Bandas. En cuanto al hecho de que los fuegos artificiales de clausura hayan coincidido en jueves, apuntan que “las cifras hablan por sí solas con miles de asistentes” en cada uno de los dos espectáculos pirotécnicos organizados este septiembre. En concreto, el próximo año, si se programan fuegos artificiales para cerrar las Fiestas coincidirán en viernes, una jornada que incluso puede atraer más público que si tiene lugar en la noche del domingo.

Tampoco Ciudadanos ve que alargar las Fiestas esté reñido con ofrecer otros fines de semana una programación cultural atractiva que dinamice el sector turístico y hostelero. Su concejala , Ana Suárez, recalca que no solo es necesario apostar por incrementar los atractivos de la capital de Tormes en septiembre, sino durante todo el año, para mantener así una alta afluencia de salmantinos y turistas. Desde el Grupo Mixto, la edil Virginia Carrera (IU) entiende que esta moción no responde “a una necesidad real de la gente” y que incluso, aunque el Ayuntamiento no programe actividades de Fiestas durante dos fines de semana, los salmantinos que lo deseen pueden continuar disfrutando de otras actividades, como la Feria de Día o la taurina.

Ante este posicionamiento de las fuerzas políticas que componen la Corporación, todo apunta a que Ricardo Ortiz se quedará prácticamente solo en su intento de alargar las celebraciones en honor a Santa María de la Vega.