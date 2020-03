HABLAN ELLAS: “Lucha incansable por romper barreras”

Son mujeres trabajadoras, luchadoras, carismáticas y dispuestas a perseguir plena igualdad en sus ámbitos. Desde el deporte hasta la política, pasando por la cultura, las asociaciones de vecinos o las profesionales salmantinas. Celebramos el Día Internacional de la Mujer —la manifestación en Salamanca comienza a las 12:00 horas desde la plaza de la Concordia— rindiendo homenaje a todas ellas con algunos de los testimonios en los que narran algunos de los obstáculos que tienen, todavía en pleno 2020, en su rutina diaria.

NIEVES GARCÍA Alcaldesa de Sorihuela | “Es difícil compaginar todo”

TEL | Nieves García es un ejemplo de la labor de la mujer en el medio rural. Es alcaldesa, se dedica a la parroquia y colabora en asociaciones, pero trabaja también en una residencia y, también, es ama de casa, esposa, madres y, desde hace cinco meses, abuela de la pequeña Paula. Una labor que a veces se le hace un poco complicado, pero que consigue resolver: “mi trabajo en la residencia me gusta mucho porque me gusta lo de la tercera edad, pero es muy difícil compaginarlo todo. Ser ama de casa, madre, esposa, abuela o hija, cuando lo fui. Lo consigo a base de dormir poco y la fuerza que tengo dentro y que hay veces que no sé de donde la saco. Serán las ganas que tengo de colaborar en la sociedad en todo lo que puede y, también, en realizarme como mujer, que tenemos el mismo derecho que los hombres a tener una vida laboral. Dificultades, pues todas las que podamos tener. Es muy difícil y hay veces que está uno como con ganas de tirar la toalla porque parece que no vas a llegar o que te están pidiendo demasiado, pero seguimos luchando. Yo creo que la igualdad total no se va a alcanzar. No quiero ser pesimista pero por nuestra idiosincrasia o educación, por cultura, nosotras, aparte de ser amas de casa, madres y trabajadoras nos toca una mayor carga”.

GEMA MARCOS Directora General de la cadena alimentaria de la Junta | “Ahora mismo la desigualdad no existe”

EÑE | Siempre ha trabajado en el medio rural y desde muy jovencita su vida se ha basado en el meprendimiento, en primer lugar ejerciendo de ingeniera agrícola por libre y ahora en el sector público poniendo en marcha la dirección de la nueva cadena alimentaria y “nunca me he sentido diferente”. Para Gema Marcos “no hay desigualdad, yo no la he sentido y creo que no existe, ahora mismo las mujeres tenemos las mismas posibilidades que cualquier hombre”. En el tema igualdad Gema lanza un mensaje positivo ya que no cree que exista un mensaje negativo: “La realidad es que los casos de emprendimiento de mujeres rurales funcionan y no sé por qué no visibilizamos esos ejemplos en vez de la parte negativa que yo creo que no la hay”. Esta emprendedora echa la vista atrás para reconocer que en algún momento sí existió desigualdad porque la mujer no se podía desarrollar y se dedicaba exclusivamente a la familia pero “eso hace muchísimo tiempo y está más que superado porque las mujeres hemos sabido buscar nuestro sitio y nos lo hemos ganado a pulso”. Tampoco las profesiones ‘de hombres’ suponen para Gema motivo de desigualdad ya que “requieren una fuerza física que no tenemos ni vamos a tener, no tiene nada que ver con la capacidad intelectual”.

PILAR FERNÁNDEZ LABRADOR Política | “La sociedad machista está en decadencia”

EÑE | Pilar Fernández Labrador fue candidata a la Alcaldía de Salamanca por UCD en 1979. Era la primera mujer en encabezar una candidatura y durante más de 30 años se dedicó a la política. “La Constitución fue nuestro espaldarazo enigualdad y para lograr la plenitud de derechos. Hasta ese momento las mujeres estábamos en segundo plano”, asegura Fernández Labrador. “Cuando llegue al Congreso como diputada en 1986 no considero que fuera elegida como mujer, sino como persona válida. Mi punto de vista de la política era el de ayudar. Me siento orgullosa de haber podido servir desde estos puestos a los ciudadanos de Salamanca”. Las dificultades de ser mujer en el mundo de la política hace más de cuarenta años no la amedrentaron, “vi una pequeña rendija abierta en la puerta y fui adelante a trabajar para todos los salmantinos. La aportación de los femenino a la sociedad es fundamental y no debe ser una utopía, sino una realidad”, asegura. Desde su punto de vista “el modelo de sociedad machista está en plena decadencia. Ha comenzado la revolución solidaria masculina y los hombres están dispuestos a superar el patriarcado. La Humanidad tiene dos alas (hombre y mujer) y hasta que no estén desarrollados en igualdad el vuelo será torpe e imposible”.

LAURA VICENTE Ganadera y concejal en Miróbriga | “Lucha incansable por romper barreras”