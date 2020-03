La manifestación que partirá a las 12 horas de la plaza de la Concordia pretende convertirse este domingo en una nueva cita histórica contra la violencia machista, la igualdad y la defensa de los derechos de la mujer. Después de que el año pasado el recorrido reuniera a cerca de 25.000 personas en su transcurso hasta la Plaza Mayor, este año Movimiento Feminista de Salamanca organiza el acto del Día Internacional de la Mujer para mantener viva la reivindicación para exigir también mejoras en las leyes de violencia de género y machistas.

En este contexto el Grupo Parlamentario Ciudadanos reclama una serie de ayudas específicas para las mujeres investigadoras, fundamentalmente para compensar los parones de actividad motivados por la maternidad o cuidados a familiares, además de exigir el impulso de plataformas y entidades destinadas a la promoción de vocaciones científico-tecnológicas en las mujeres. Por su parte, la Diputación de Salamanca recuerda que en este año 2020 se celebra el 25 aniversario de la Declaración y Plataforma de acción de Pekín, con contenidos de máximo relieve este domingo en día para el empoderamiento de las mujeres y las niñas del mundo. Al mismo tiempo, también se celebra el 10 aniversario de la creación de ONU Mujeres, que conmemora el 8M este año con el lema “Soy de la generación de la igualdad: por los derechos de las mujeres”.

Así, la Salina se compromete a desarrollar políticas activas incorporando la perspectiva de género, evaluar y desarrollar medidas considerando las necesidades específicas de las mujeres, además de desarrollar medidas contra la discriminación y en favor de los derechos humanos y la igualdad en los municipios de la provincia. Por otro lado, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento aprovechó la ocasión para recordar que el Consistorio sigue formando parte de la lista negra de administraciones incumplidoras de la Ley de Igualdad por no desarrollar el Plan de Igualdad para su plantilla. En respuesta, el Grupo Popular lamentó que utilice la fecha para hacer “política de trincheras”, reprochando “su crítica vacía”. La marcha de este domingo, en la que se podrán portar pancartas pero no banderas, concluirá con la ya tradicional lectura de manifiesto después de reunir el año pasado a 25.000 personas en el ágora, tras una jornada de reivindicación histórica en la que la huelga que se convocó no fue tan secundada.