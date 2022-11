Furor por las placas solares en Salamanca ante el disparado precio de la luz

En la misma medida se ha incrementado la potencia de las instalaciones que se están poniendo en marcha. Se ha pasado de los 169 kilovatios que se generaba con los proyectos de 2019, a los 5.653 que representan las autorizadas entre enero y octubre de este año. Con las placas solares que se han instalado en la provincia en los tres últimos años —el 61% de ellas en los últimos diez meses— suman una potencia superior a los diez megavatios. No se incluyen en esta estadística, los grandes “huertos” solares, aquellos que superan los 50 megavatios de potencia , y cuya tramitación ya no depende de la Junta, sino del Ministerio de Industria.

“Ahora tenemos mucha demanda. Pero estamos teniendo dificultades para encontrar trabajadores”, explica el presidente de Asociación de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Salamanca (Aeslux), José Vicente Madruga. Según asegura, en torno al 50% de las compañías del sector están “pendientes” de nuevas contrataciones porque no está resultando fácil encontrar nuevos trabajadores, “ya no que estén preparados, sino que tengan algún conocimiento”. Debido a esta situación, la instalación de las placas ya no es tan inmediata. “Estamos atendiendo lo antes posible”, señala el representante del sector indicando que el tiempo de espera puede llegar a los tres meses.

Madruga apunta que ya en 2020 se comenzó a notar un incremento de la demanda, pero fue a finales del pasado año cuando más comenzó a a crecer. Un aumento que se vio incentivado por las subvenciones que ofrece la Junta de Castilla y León y cuyo plazo se extiende desde el 17 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023. La mayoría de las instalaciones están destinadas al autoconsumo y cada vez son más los hogares y comunidades de propietarios que se animan a su instalación, porque cuanto más aumenta el precio de la luz, más rentable resulta generarla casa. Aunque ya se ofrecen “baterías virtuales” o “monederos solares” que permiten acumular la energía generada y no consumida para momentos del año con mayor gasto y menor producción, lo más habitual es que se instale un número de placas que no llegue a cubrir el consumo total de energía para evitar las complicaciones que puede conllevar verter electricidad a la red. El presidente de Aeslux estima que “ahora mismo las placas solares pueden suponer un ahorro de un 40%”. Sin tener en cuenta las subvenciones, se pueden amortizar en cuatro o cinco años, pero, con estas ayudas, apunta Madruga, algunas industrias, llegan a compensar la inversión en solo uno o dos años.

El incremento de los costes logísticos, por el encarecimiento del transporte, sí ha repercutido en el precio de estas instalaciones. Y, si bien el sector no está teniendo problemas en el suministro de las placas, sí está sufriendo el problema de la escasez de chips puesto que estos son necesarios para los dispositivos que transforman la energía solar en electricidad—.