¿Fue la gripe de 1918 más contagiosa y letal en Salamanca que el covid?

El 27 de noviembre de 1918 la Junta Provincial de Sanidad acordó declarar oficialmente extinguida en la provincia la epidemia gripal que comenzó a detectarse el septiembre anterior. De 345.776 salmantinos, 135.555 se contagiaron y 3.831 fallecieron, según el balance que se hizo en aquel momento. No sería así porque hasta el verano siguiente se continuaron registrando decesos por esta causa, aunque la mayor parte de las muertes por esta causa se certificaron en aquellos tres meses. Estudios posteriores, según explicó el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Salamanca, Mariano Esteban, a este periódico, rondaron las 6.000 defunciones, aunque con el rebrote del año siguiente pudieron elevarse a 7.000 u 8.000. Según estas cifras que, al menos, el 40% de la población se contagió de aquel nuevo virus, y casi un 6% de los infectados perdieron la vida a causa de él. Aún así, todas estas cifras deben ponerse en “cuarentena” ya que, si hoy, con la actual tecnología y los medios disponibles, muchos casos pasan inadvertifos, a principios del siglo XX pudieron ser más.

Un siglo después, otra pandemia ha vuelto a llevarse por delante cientos de vidas de salmantinos. Es un virus diferente a aquella gripe erróneamente bautizada como “española”, sus consecuencias y síntomas también son distintas, pero las mayores medidas de prevención, el avance de la ciencia y de los tratamientos médicos, así como las mayores infraestructuras y equipos sanitarios han permitido reducir unos efectos que, si se atiende a lo ocurrido en 1918 y 1919, podrían haber sido mucho peores. Desde marzo del año pasado, en la provincia se han confirmado 36.817 casos de SARS-CoV2 mediante pruebas de detección de infección activa (PCR o antígenos), según los datos que actualiza diariamente la Junta de Castilla y León. El Instituto Carlos III dependiente del Ministerio de Sanidad, los cifra en 34.378. No hay duda de que los contagiados han sido más. Al margen de los cientos de casos que no llegaron a confirmarse durante la primera ola por la escasez de test, continúa habiendo asintomáticos que, pese al sistema de cribado y rastreo, pasan inadvertidos, aunque en menor medida que al inicio de la pandemia.

Más aproximada a la realidad parece la cifra de contagiados y sospechosos que maneja Atención Primaria. Hasta el momento, serían 49.784 salmantinos, entre los que se incluirían aquellos a quienes durante el primer estado de alarma los médicos de familia pusieron en cuarentena porque sus síntomas coincidían con los de la covid pero a los que no pudieron hacer una prueba que confirmase su diagnóstico. Conforme a estos datos, los infectados por la covid-19 en la provincia han sido menos de un tercio de los contagiados hace un siglo por la gripe.

Aunque la cifra que habitualmente aparece en las estadísticas oficiales, es la de las 846 personas que han fallecido por la covid en el Hospital de Salamanca, las personas que han perdido la vida en esta provincia a causa de este virus asciende, según los datos de la Junta, a 1.697. En ella, se incluyen los mayores que murieron en las residencias y quienes lo hicieron en sus propios domicilios sin que pudiesen llegar a ser trasladados al complejo sanitario. Pese a las polémicas que han generado las estadísticas de los decesos a nivel nacional, precisamente por no incluir en muchas ocasiones a quienes no llegaron a ingresar en los hospitales o a los que no se le pudo efectuar una prueba que corroborase el diagnóstico del médico de familia, la cifra que aporta la administración autonómica parece aproximarse bastante a la realidad dado que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en el último año y medio se han registrado unas 1.300 defunciones más si se compara con el año inmediatamente anterior a la pandemia. En cualquier caso, un elevado coste en vidas. Aún así, la gripe de 1918 se llevó más. En un periodo de tiempo aún más corto, entre tres y cinco veces más residentes en la provincia perecieron por aquel virus influenza que los que, hasta ahora, lo han hecho por el SARS-CoV2.

Pese a las grandes diferencias entres estas dos pandemias que ha golpeado a Salamanca, una cosa sí parece clara. En ambas, ha sido una de las provincias que ha pagado un mayor precio en vidas. En la gran ola de otoño de 1918, fue la octava con el mayor exceso de mortalidad, según un trabajo de investigadores estadounidenses y españoles firmado por Gerardo Chowell, Anton Erkoreka, Cécile Viboud y Beatriz Echeverri-Dávila Y durante el primer estado de alarma de 2020 también estuvo entre las diez provincias con más fallecidos por covid. Si existe un motivo común, no está probado

Aunque es muy pronto para hablar de que la covid ha sido derrotada, la vacunación ha reducido, al menos por ahora, mucho las muertes provocadas por el covid. Con los datos que existen hasta el momento, en esta pandemia los contagios han sido un tercio de los que se contabilizaron en 1918 y los fallecimientos representan una cuarta parte de los de hace un siglo. ¿Fue la gripe de 1918 más contagiosa que la covid? Aunque para hacer frente a la gripe se suspendieron fiestas, se retrasó el curso universitario y se cerraron escuelas, se recomendó ventilar las estancias y evitar la acumulación de personas en una misma sala, los avances logrados en un siglo son más que evidentes. No hubo confinamientos, pero sí cuarentenas. Aunque si se recomendaba taparse boca y nariz cuando se estaba en contacto con los enfermos, el uso de la mascarilla no era obligatorio, pero sobre todo no había vacunas ni los tratamientos, medios y conocimientos actuales.