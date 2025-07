Un frutero desvela el truco para escoger un buen melón: «Tienes que tocar ahí...»

José Fuentes Rajo Salamanca Domingo, 20 de julio 2025, 17:09 Comenta Compartir

Las frutas son las protagonistas indiscutibles del verano, ya que en estas fechas, su calidad aumenta aumenta y se pueden obtener productos como las cerezas o los melocotones a buen precio y con un sabor inmejorable.

En esta ecuación no podían faltar los dulces y refrescantes, melones y sandías. Aunque, a veces, se corre el riesgo de que la fruta esté verde o pasada y no se pueda disfrutar de ella en su estado óptimo por no haber esperado unos días o haberlo escogido bien en la frutería.

Por ello, Javier Carrasco, frutero del Mercado de San Juan desvela que un buen melón «se distingue por su peso». El agua y la carne de la fruta en su interior tienen que tener el volumen suficiente para que nos pese al cogerlo en la mano.

Además, acto seguido y como muestra en el vídeo, hay que tocar la punta del melón. Si está bueno, no estará duro, sino que se notará ligeramente blando. Si se hunde significa que la fruta está pasada.

También ha mostrado que para saber que una sandía está buena hay que darle un golpe. «Si suena como un tambor» es que es la indicada, relata Carrasco.

Esta semana, melón y sandía han bajado unos 40 céntimos respecto a la semana anterior y se pueden conseguir a buen precio, la sandía incluso, a 80 céntimos el kilo, o por debajo.

Temas

Supermercados