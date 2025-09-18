Los estudiantes sortean la prohibición y rebozan en harina y vino a los novatos Las acciones dirigidas a los alumnos de primer curso se repiten en las zonas de Huerta Otea y el Tormes. Las universidades anuncian 'tolerancia cero'

Ángel Benito Salamanca Jueves, 18 de septiembre 2025, 06:00

A pesar de la campaña para frenar las novatadas que han emprendido el Ayuntamiento de Salamanca junto a las dos universidades de la ciudad, los estudiantes siguen sorteando las prohibiciones y celebrando estos ritos iniciáticos que pueden ser humillantes y vejatorios para los alumnos de primer curso. La Ley de Convivencia Universitaria recoge hasta tres años de expulsión por «realizar novatadas o cualesquiera otras conductas o actuaciones vejatorias física o psicológicamente que supongan un menoscabo a la dignidad».

Durante los primeros días del inicio de curso en el que han coincidido ya la apertura para los estudiantes de la Universidad de Salamanca y Pontificia ya se han podido observar las primeras escenas de novatadas, tal y como se muestra en el reportaje gráfico. En uno de los 'ritos iniciáticos' del comienzo del curso, los veteranos optan por embadurnar con vino y harina a los más novatos. Para ello, optan por las zonas más alejadas como el barrio de Huerta Otea, en concreto en un espacio sin construir junto al edificio Abbioinnova del Ayuntamiento. Tal y como se observa en las imágenes, los alumnos aparecen con las camisetas embadurnadas de vino y el pelo blanco, como consecuencia de la harina, en una de las acciones que institucionalmente se propuso perseguir.

Tanto las universidades como el Consistorio han habilitado un teléfono de denuncias anónimo con el objetivo de frenar estas actitudes, que siguen repitiéndose. En los últimos tres años se han recibido 27 denuncias a través de este contacto.

La vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Salamanca, Marta Gutiérrez, confirmó que no se ha abierto ningún expediente a estudiantes por novatadas y tratos vejatorios. Así, defendió el protocolo puesto en marcha entre las universidades y la Policía Local, y poco a poco una concienciación que, a su juicio, va calando entre los alumnos. «Creo que los estudiantes van entendiendo que la forma de funcionar y dar la bienvenida e integrarse es otra donde las humillaciones y las vejaciones no tienen ningún espacio». «La política de tolerancia cero respecto a las novatadas es clara desde el Vicerrectorado y desde la Universidad», insistió la responsable.

Lo mismo ocurre en la Universidad Pontificia donde no han tenido que actuar contra ningún alumno por casos de novatadas. La vicerrectora de Comunidad Universitaria y Estudiantes, María Benavente, señala que en su institución educativa no se ha registrado ninguna incidencia y se ha hecho una campaña de concienciación a través de las redes sociales y se han realizado canales de comunicación interna con los estudiantes, así como reuniones con colegiados del Colegio Mayor Hispanoamericano Nuestra Señora de Guadalupe. «Apelamos a la convivencia pacífica y a la diversión sin prácticas vejatorias con el máximo respeto a la dignidad de las personas».

Los estudiantes tienen a su disposición durante las 24 horas del día el teléfono 677 509 157 y a través de WhatsApp, para denunciar de manera anónima posibles prácticas vejatorias. La Policía Local de Salamanca será la encargada de prestar dicho servicio, que también se extiende a los campus universitarios de Béjar, Zamora y Ávila, en colaboración con las policías municipales. Por el momento, no se han realizado grandes actuaciones salvo la disolución de varios grupos aislados.