Imagen de novatadas del pasado año. ARCHIVO

27 avisos recibidos a través del teléfono anónimo de las novatadas en tres años

El Consistorio actúa junto a las universidades para prevenir este tipo de conductas

Ángel Benito

Ángel Benito

Salamanca

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:26

El Ayuntamiento y las universidades de Salamanca y la Pontificia han puesto en marcha desde este miércoles la campaña para frenar las novatadas.

Los estudiantes tienen a su disposición durante las 24 horas del día el teléfono 677 509 157, bien a través de llamadas, bien a través de WhatsApp, para denunciar de manera anónima situaciones de esta índole.

Fuentes municipales indican que en los últimos tres años se han recibido 27 avisos a través de este medio. El año pasado tan solo se realizaron 2, pero el año más prolífico fue en 2023 con 17, mientras que en 2022 fueron 8 los avisos realizados.

La Policía Local de Salamanca es la encargada de prestar dicho servicio, que también se extiende a los campus universitarios de Béjar, Zamora y Ávila en colaboración con las policías municipales, así como canalizar las intervenciones operativas y centrará sus actuaciones en las zonas habituales de concentración y afluencia de estudiantes como Huerta Otea, el puente de la Universidad, Plaza Mayor y sus alrededores, así como el Puente Romano.

