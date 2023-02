Estela Hernández, la salmantina que aspira a ser Miss Continental España

“Quiero dejar a mi ciudad lo más alto que pueda y por eso creo que tengo mucha responsabilidad”

—Sí, me estoy preparando día a día tanto físicamente como mentalmente. Raquel Manero, de la agencia salmantina ‘Manero Management’ me está ayudando mucho. Así como Asier, nuestro director. Él es Mister Gran Spain 23 y su papel está siendo enseñarnos, apoyarnos y explicarnos los ‘trucos’ que debemos ir realizando de cara al certamen.

—Creo que las cosas están cambiando muchísimo en este sentido. Ahora mismo no se exige estar súper delgada para estar en una pasarela, gracias a Dios que ya no es necesario.

—Para mi la belleza no implica solo el físico, si no ser una buena persona en la vida, ser simpático, alegre con la gente... La belleza es tanto interna como externa, pero si te falta la interna jamás serás bonita por fuera.

¿Tiene pensando con qué vestido o peinado desfilará en el certamen de Málaga?

—Hasta que no llegue la fecha no sabemos muy bien cómo nos peinarán y que vestido tendremos que llevar. Quizás tengamos que llevar un vestido de gala o regional. Sinceramente a mi me encantaría poder llevar un vestido largo y ajustado con el pelo liso o con un recogido bajo porque creo que es lo que más me favorece.

¿De qué manera cuida su estética? ¿Sigue alguna rutina o tratamiento de belleza?

—Me gusta cuidarme al máximo tanto en casa como en los salones de estética cuando puedo, pero sobre todo algo muy importante es hacer deporte.

En la sociedad en la que vivimos el término “Miss” suele asociarse a una persona “tonta”. ¿Es un cliché, un tópico?

—Claro que no. Existen muchas ‘mises ‘y ‘mister’ que tienen carreras y se rodean con gente importante. Tampoco es que eso nos haga más que nadie, pero como he dicho antes, considero que no todo es la belleza externa.

¿Tiene algún referente o ejemplo a seguir?

—Sí, me encanta Georgina Rodríguez, pues me identifico muchísimo con ella y con su forma de ser y de pensar.