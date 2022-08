Estas son las novedades para la Feria de Día 2022

La Feria de Día se desarrollará del 7 al 18 de septiembre próximos, de nuevo con casetas en las calles y sin restricciones por la covid, virus que obligó a anular la temporada de 2020 y a limitarla en interiores en el 2021. Así, esta edición “del resurgir” llega cargada de novedades y más solidaria que nunca.

Por un lado, la actividad organizada entre la Asociación de Hostelería y el Ayuntamiento de Salamanca prevé la celebración del “Día Solidario” en colaboración con la Entidad sin Ánimo de Lucro de Atención a la Parálisis Cerebral de toda España (ASPACE). En esta ocasión también se pensará en los clientes con alergia al gluten, ya que algunos hosteleros ofrecerán en sus casetas pinchos libres de este conjunto de proteínas que se encuentra principalmente en los cereales de secano, como la cebada y el trigo.

La calidad seguirá siendo el santo y seña de la Feria de Día, ya que habrá controles en las casetas para testar los productos que se ofrezcan al público. Además, la Asociación de Hotelería se encargará también de facilitar la formación de los trabajadores con el objetivo de que todos puedan tener el carné de manipulador desde el comienzo del evento.

Pero la Feria de Día también destacará este año por su compromiso con el medio ambiente, ya que contará con puntos limpios. Para ello la agrupación de hosteleros ha llegado a un acuerdo con varias empresas de reciclaje tanto de vidrio, como de cartón y otros residuos.

Aún quedan flecos por perfilar relacionados con las zonas que finalmente albergarán las casetas y el número exacto de participantes, cuestiones que no se conocerán hasta la próxima semana. No obstante, parece que la cifra de casetas estará en torno a la de la última edición presencial, la de 2019, cuando participaron 40 locales de hostelería que se asentaron en siete zonas de la capital. En La Alamedilla se colocaron siete casetas, cuatro en la plaza del Mercado, cinco en la Rúa Mayor, 13 en la plaza de Los Bandos, dos en Rector Lucena, seis en la plaza de San Juan de Sahagún y 3 en la plaza del Oeste.

Cabe destacar que esta edición “del resurgir” ha despertado un notable interés entre los hosteleros, dado que durante el mes de junio se preinscribieron 61 establecimientos, una cifra similar a la de otras ocasiones que no suele ser la definitiva. Dado que los aspirantes no pueden elegir la ubicación de su caseta, los puestos se sortean. En función del resultado, algunos hosteleros finalmente desisten de su intención de participar en la Feria de Día porque la zona no les gusta o porque les queda muy retirada del establecimiento. Es por eso que, teniendo en cuenta las renuncias y dado el número de preinscripciones, se calcula que los participantes de este año ronden la cuarentena.

Cabe recordar que esta será la 16ª edición de la actividad, protagonista por sí misma dentro de las Ferias y Fiestas. A lo largo de su trayectoria se ha suspendido una sola vez, en 2020 por la pandemia, mientras que el año pasado se optó por ofrecer los famosos “pinchos de feria” en el interior de los 42 establecimientos que participaron.