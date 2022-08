Las medidas del ocio nocturno salmantino contra los pinchazos y la burundanga

Los hosteleros salmantinos están trabajando para adoptar medidas que protejan a sus clientes frente a posibles ataques de sumisión química como los que se están viviendo en otras zonas de España: sustancias que se echan en las bebidas o pinchazos con jeringuillas aprovechando los tumultos.

Fuentes de la Policía Nacional y del Complejo Asistencial señalan que en Salamanca no se han denunciado casos de este tipo, aunque en el sector de la hostelería sí que afirman tener referencias de algunos episodios aislados durante el carnaval de Ciudad Rodrigo y en dos establecimientos de la avenida de Portugal. “Hace meses sí que se detectaron algunos casos de echar sustancias en los combinados de otras personas y se está trabajando para evitarlo”, apunta Manuel Herrero, vocal de ocio nocturno en la Asociación de Hostelería de Salamanca y que aclara que la situación en Salamanca no tiene nada que ver con lo que reflejan los medios en otros puntos del país.

“Llevamos desde febrero habilitando un sistema operativo para contactar rápidamente con la Policía y que en el Hospital se pueda detectar si hay alguna sustancia extraña en el organismo”, explica Manuel Herrero, que añade: “Hablamos también con los compañeros del ocio nocturno para dar facilidades si te solicitan imágenes de las cámaras. Que todo sea muy rápido y cerrar círculos”.

El Gobierno está promoviendo la creación de ‘puntos violetas’ en los bares de ocio: una zona claramente delimitada dentro de las discotecas para que una posible víctima de sumisión química sepa dónde dirigirse y ser atendida.

Buena parte de los hosteleros salmantinos están de acuerdo en la idea de habilitar un punto al que acudir en caso de sospecha y ofrecen “todo tipo de facilidades para usarlos lo antes posible”, pero detectan un cierto aprovechamiento político que no consideran adecuado para un bar de copas. “Puede haber mujeres y hombres que sospechen que le han echado algo en la bebida, pero por no alarmar o por vergüenza a que todo el mundo les mire no lo dicen. Es bueno que haya un lugar dentro del local al que poder acudir de una forma discreta, sin sentirte agobiado, y que el personal esté preparado para atenderte, saber a quién llamar, cómo tratarte, etc”. Con lo que no quieren colaborar es con fines ideológicos: “Nos han enviado algunos carteles y logotipos en los que se retiró el emblema de la Junta, por ejemplo, y aparecían ciertas frases y mensajes que no nos parecen los más adecuados para un bar de copas”.

El presidente de la Asociación de Hostelería, Jorge Moro, señala a “primeros de septiembre” como una fecha clave para celebrar la próxima junta directiva de la Asociación y cerrar los acuerdos alcanzados.