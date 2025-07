«ENUSA forma parte del presente y futuro del combustible nuclear en Europa»

Domingo, 20 de julio 2025, 05:00 Compartir

Desde que fue nombrado presidente de ENUSA en diciembre de 2021 hasta este momento han cambiado muchas cosas: el contexto internacional, la transición energética, el debate nuclear... ¿Cómo se lidera una empresa pública en un momento de tanta polarización política y cambio tecnológico?

—Desde 2021, hemos enfrentado cambios profundos: un contexto geopolítico convulso con la guerra en Ucrania, el regreso de Trump y otros factores, que han generado tensiones energéticas globales y disrupciones en las cadenas de suministro esenciales. Además, la transición ecológica avanza a diferentes ritmos en cada país, enfrentando resistencias, y resurgen debates sobre las fuentes de energía que garanticen autonomía, seguridad y descarbonización en la industria europea. El papel de las empresas públicas ha cambiado mucho en 40 años. Antes eran instrumentos del Estado para intervenir en el mercado nacional, pero ahora operan en un entorno global, enfocadas en eficiencia, sostenibilidad y valor público estratégico, tecnológico, económico o social, con un alto nivel de diferenciación. En ENUSA, nos comprometemos a ofrecer un servicio riguroso —fabricando combustible nuclear con altos estándares de seguridad y calidad para España y Europa— y a anticiparnos a los desafíos futuros, sin visión cortoplacista.

Recientemente han publicado sus cuentas anuales con un balance muy positivo, ¿ha sido el 2024 un buen año para ENUSA?

—En 2024, ENUSA ha tenido un año positivo, cumpliendo sus objetivos en un contexto de inestabilidad global. Cerramos con un resultado neto de 5,6 millones de euros, muy por encima del presupuesto y superior al de 2023, lo que supone un incremento del 36%. La compañía mantiene una estructura patrimonial sólida, con una rentabilidad en aumento y una ligera disminución en solvencia debido a mayor endeudamiento para garantizar el suministro de uranio. Estos resultados reflejan una actividad estable, una posición sólida y el esfuerzo colectivo por optimizar procesos y mantener la calidad. Además, la estabilización de los mercados ha permitido fortalecer relaciones y explorar nuevas oportunidades, reforzando nuestra sostenibilidad y prioridades estratégicas.

Siguiendo con la actualidad, ¿cómo afecta al modelo de negocio de ENUSA el debate político sobre el calendario de cierre de las centrales nucleares?

—El calendario de cierre en España tiene reflejo en nuestra planificación. Por eso, elaboramos el Plan Estratégico 2021-2030, para anticipar ese horizonte, compensar la reducción del suministro nacional con mayor presencia internacional y prepararnos para el desmantelamiento y gestión de residuos radiactivos, asegurando nuestra viabilidad y nuestro modelo de negocio. Nos estamos preparando para liderar proyectos innovadores, seguros y sostenibles que contribuyan a cerrar el ciclo del combustible nuclear de forma responsable, aportando valor a España y Europa. ENUSA es una empresa sólida, con experiencia y clientes en varios países, con una estrategia de diversificación que refuerza nuestra resiliencia. Como compañía pública, cumplimos una función esencial dentro y fuera de España, cada vez más en Europa.

¿Y cómo afecta a la fábrica de ENUSA? ¿Crea incertidumbre en las personas que trabajan allí?

—La fábrica de Juzbado es el corazón operativo de ENUSA y una referencia internacional en innovación y seguridad en la fabricación de combustible nuclear. Es estratégica para España y la Unión. Nuestro Plan Estratégico 2021-2030 busca garantizar su viabilidad en un entorno cambiante, diversificando mercados y reforzando capacidades. Los objetivos de producción se están alcanzando, y las proyecciones son positivas. El 7.º Plan General de Residuos Radiactivos ha desvinculado el cierre de centrales nucleares del cierre de Juzbado, permitiendo que la actividad continúe mientras haya pedidos, tanto nacionales como internacionales, con contratos que aseguran carga de trabajo más allá de 2035. La planta, que cumple 40 años, es una de las más modernas del mundo, con inversiones anuales de unos cinco millones de euros en tecnología puntera para reducir el impacto ambiental. Trabajamos en fortalecer alianzas comerciales y consolidar una estrategia industrial que garantice el futuro de la fábrica, sus profesionales y la región, con acuerdos con Westinghouse y GEH para fabricar combustible para varios países europeos.

España cuenta con una empresa pública como ENUSA que fabrica combustible nuclear, pero no explota ni produce uranio nacional. ¿Tiene sentido depender de materia prima extranjera?

—Es una pregunta muy pertinente, especialmente en la actual transición energética de Europa. España decidió hace décadas no explotar sus recursos de uranio por motivos económicos y medioambientales, y el uranio extraído no puede usarse directamente en reactores: requiere procesos complejos de conversión y enriquecimiento, realizados en pocos países como EE. UU., Francia, Canadá, Rusia y China. Estas actividades están reguladas internacionalmente por el TNP y supervisadas por el OIEA. La dificultad no es obtener uranio natural, sino adquirir uranio enriquecido, que se importa de países con tecnología avanzada. ENUSA, como actor clave en la fabricación de elementos combustibles, trabaja con una cadena de suministro internacional diversificada y auditada, garantizando el suministro a sus clientes. Además, participa en iniciativas europeas para reforzar la autonomía en el ciclo del combustible, contribuyendo desde España a la estrategia de la Unión.

Entonces, ¿ENUSA es parte del futuro del combustible nuclear en Europa? ¿Cómo valora usted el papel de la empresa en la autonomía energética europea?

—Sí, sin duda. ENUSA forma parte del presente y futuro del combustible nuclear en Europa, fabricando para varios reactores PWR y BWR. Esto se debe a su trayectoria, solidez industrial, cumplimiento de estándares internacionales y adaptación a nuevos retos tecnológicos. Además, está alineada con objetivos clave para Europa: autonomía energética, resiliencia industrial, sostenibilidad y transición ecológica. La guerra en Ucrania ha evidenciado la necesidad de reducir la dependencia externa en sectores críticos, como el ciclo del combustible nuclear. Europa requiere una cadena de suministro segura, diversificada y controlada internamente, donde ENUSA juega un papel clave. Hace dos años instalamos una nueva línea para fabricar combustible VVER440, firmamos un acuerdo con Westinghouse para suministrar este combustible a países del Este y Finlandia, y a final de año entregaremos los primeros elementos para la central de Loivisa. El combustible VVER, históricamente fabricado en Rusia, es vital para la independencia energética en Europa, donde hay 34 reactores VVER operativos, incluyendo Ucrania. La seguridad energética no se basa solo en infraestructuras, sino en capacidades industriales, conocimiento, talento y voluntad para proteger lo estratégico. ENUSA representa eso: una industria nacional al servicio de Europa.

Es cierto que ENUSA representa el 30% del PIB de las exportaciones de la provincia, ¿hay continuidad para esta fuente de riqueza para Salamanca?

—ENUSA representa alrededor del 30% del valor de las exportaciones de Salamanca, debido a que más del 60% de su producción de combustible nuclear se destina a países cercanos, consolidando a la fábrica de Juzbado como un activo industrial clave a nivel nacional y europeo. La demanda mundial de energía nuclear crece por la urgencia de descarbonizar y asegurar el suministro energético, con 167 reactores operativos en Europa y más de 50 en construcción globalmente. ENUSA exporta a mercados exigentes como Francia y Bélgica, y servicios de ingeniería a países como Emiratos Árabes. La compañía busca expandirse en Europa del Este y Asia, diversificando riesgos y asegurando impacto económico local. En Juzbado trabajan 391 personas, el 93% locales, con alta cualificación y menor temporalidad desde 2021.