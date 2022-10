“En España no hay leyes educativas, hay venganzas electorales. Eso no ayuda en nada al profesor”

—Aquel que se atreva a definir un buen aprendizaje sabrá lo que es un buen profesor. El problema es que empezamos siempre la casa al revés. En una determinada escuela es aquel que manda deberes todos los días, y ese mismo perfil es criticado y marginado en una escuela en la que se respete el proceso cognitivo de aprendizaje donde lo importante no sea subir el nivel adelantando contenidos. ¿Cuántas veces la clase mejor preparada es aquella que te permite abandonar precisamente todo lo que has preparado? Para mí, un buen profesor es aquel que es capaz de hacerlo porque cree en el aprendizaje y no en la enseñanza.

“Cuando suspende el alumno, suspende el profesor, si la causa, eso sí, depende de él”

“¿La calificación es para ayudar al alumno o para marginarle? Que responda Reverte”

—En España no hay suficientes profesores de Matemáticas. ¿Qué pasa con esa asignatura?

—Los que no quieren enseñarlas son los que no saben matemáticas. No se puede comparar con las otras asignaturas porque es en sí misma constructiva. Tu puedes aprobar y sacar un sobresaliente en la Revolución Francesa, suspender la Segunda Guerra Mundial y tener un 6,5 de media en Historia. En Matemáticas eso no puede suceder porque es tan constructiva que, si no entiendes lo que es una multiplicación, no vas a dividir, entender una potencia, los radicales, ni los polinomios. Es la asignatura que más incomprensión ofrece con lo cual es evidentemente la más rechazada.

—Arturo Pérez-Reverte ha criticado el actual sistema educativo por sobreproteger a los estudiantes...

—Estoy de acuerdo en que se evalúe y se califique, pero hay que ver cómo se hace, porque en eso seguramente no estaré muy de acuerdo con Reverte. ¿Por qué se evalúa con el examen de preguntas caprichosas que se eligen la noche anterior y se dejan cien en el tintero? Evaluar es compartir conocimiento. La pregunta es si las calificaciones deben servir para situar al alumno desde donde yo le pueda ayudar o para marginarle y hundirle desde donde él está. A eso que responda Reverte.