En busca de su hermano robado. La historia de Mayka: “Mi madre siempre tuvo la sospecha de que ese niño se lo habían quitado”

El día que nació Pedro, en la Maternidad O’Donnell una mujer de 62 años se puso de parto. Así lo recoge el registro de entrada y salida de pacientes del 17 de septiembre de 1963 de este centro que se encuentra en el epicentro de cientos de investigaciones sobre bebés robados. Es tan solo uno de los datos que durante años han alimentado las sospechas de que fue entregado a una familia que no podía tener hijos. Casi seis décadas después, su hermana María del Carmen López Prada, Mayka, que reside en Salamanca desde hace casi 30 años, no se ha dado por vencida y prosigue una búsqueda similar a la de miles de personas de toda España que exigen el esclarecimiento de los casos de niños presuntamente robados.

Pedro López Prada lloró con fuerza, según contaba su madre, Ángela, quien, después de dar a luz, no volvió a verlo nunca más. Tan solo el padre, Manuel, pudo contemplarlo un instante, nunca cogerlo, desde lejos mientras estaba en una incubadora, sin suero ni ventilación mecánica. Tres días después del nacimiento y sin haber podido acercarse en ningún momento al pequeño, les comunicaron que el bebé había muerto por encharcamiento de pulmón. Incluso desde antes del parto ya se lo venían anunciando. “¿Una chica tan joven y con dos niños? Porque ya tienes otro, ¿verdad? No sé si podrás”, le espetó a Ángela Prada una monja cuando llegó al centro sanitario. Ni siquiera la llevaron al paritorio. El alumbramiento fue en una habitación. Tras oír el potente llanto del pequeño y ver cómo lo lavaban, la misma religiosa le dijo: “No te va a vivir porque es muy pequeño”. Fue la última vez que le vio.

“Durante dos días a mi madre le siguieron sacando leche para el bebé, pero no se lo dejaron ver. Y al segundo día le dijeron a mi padre: Seguro que, cuando usted vuelva, ya no vivirá. Mejor, porque, si no es así, quedaría en silla de ruedas porque está malformado”, narra Mayka, la hermana de aquel pequeño. Y así fue. Cuando su padre regresó a la Maternidad “le dijeron que había fallecido y que no se lo enseñaban porque era muy desagradable”. Por más que Manuel y Ángela insistieron en despedirse de su segundo hijo, no fue posible. “Nosotros nos ocupamos de todo”, fue la respuesta que recibían repetidamente.

“Mi madre siempre tuvo la sospecha de que ese niño se lo habían robado”, recalca María del Carmen, quien el 27 de enero de 2010 la acompañó a la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca para interponer una denuncia que fue archivada por falta de documentación. “Pero ahora con los documentos que hemos recopilado tenemos el convencimiento de que no murió, porque nada concuerda”, asegura después de años recabando legajos, papeles con los que no le ha resultado fácil hacerse y a los que en muchas ocasiones ha accedido con “pequeñas trampas”. Ante las contradicciones que reflejan y la historia que narra Ángela, tanto médicos como agentes de la Guardia Civil le han insinuado a la familia que en aquel parto hubo algo oscuro y que, muy probablemente, Pedro fue entregado a otra pareja a las pocas horas de venir al mundo. Sin embargo, no han podido confirmarlo ni desmentirlo.