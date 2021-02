“A 6 de febrero de 2021...en Taiwán estamos así”. De fondo suena música tecno, los brazos en alto, jóvenes bailando, riendo. Una imagen que ahora mismo suena a distópica si la observa un joven salmantino que a las ocho menos cuarto mira el reloj para llegar a casa antes de que suenen las campanadas del toque de queda, tras tomar una caña corriendo en una terraza sin música. Esta fue la imagen que ha corrido de móvil en móvil, sobre todo de los salmantinos, gracias a un vídeo viral que ha protagonizado el violinista salmantino Javier Lin desde su estancia temporal en Taiwán.

”No es casualidad que estén así en Taiwán, no ha sido Dios Todopoderoso el que ha decidido que en este país no haya coronavirus”, explica en el inicio de la conversación. “Llevaba más de un año sin salir de fiesta en una discoteca, lo primero que quería era compartirlo con mis amigos como haría cualquier persona en mi situación, pero ha llegado a todos lados. Era como si fuera la primera vez que salía de fiesta”, detalla sobre el famoso vídeo que asume que se le ha escapado de las manos.

JaviLin, nombre artístico que ha ido ganando peso tras su paso por el programa televisivo de ‘Got Talent’ detalla a 10.000 kilómetros cuáles son las importantes medidas de seguridad que han permitido poder vivir escenas como las que mostró en el vídeo. Nacido en Salamanca, aunque con orígenes en Taiwán, viajó a la isla asiática el pasado 12 de diciembre por temas familiares y tuvo que vivir una auténtica odisea para entrar en el país de sus padres. “En Taiwán solo pueden entrar residentes o que tengan el pasaporte taiwanés o con un permiso especial de la embajada”, subraya. No obstante, señala que, “sin excepción” todos tienen que pasar una estricta cuarentena de 14 días. Nada más bajar del avión, tenía que hacerse con un número taiwanés al que enviarían un código. “Todos los días me escribían para preguntarme si tenía síntomas y no podía salir de mi habitación. Tenía que tener el móvil encendido durante las 24 horas del día y creo que estaba también geolocalizado. Si no coges la llamada o no respondes al mensaje, los sanitarios se presentan allí”. Para poder hacer la cuarentena había dos posibilidades: alquilarse una habitación de un hotel, o en su caso, una vivienda donde no conviviera con más personas, que fue finalmente su opción al tener una propiedad familiar.

Tocaba el segundo paso. ¿Cómo llegar hasta el domicilio a 200 kilómetros cumpliendo la cuarentena y sin entrar en contacto con nadie? Para ello, el Gobierno de Taiwán también está preparado. “Me financiaron el 75% del servicio de taxi que puede costar de forma similar a lo que puede valer desde Madrid a Salamanca. Pagué 40 euros de los más de 200 que ponía el taxímetro que se hace cargo el Gobierno”. A partir de ese momento, ni poner una pierna en la calle. Ni una pierna literalmente hasta el último segundo. “Ha habido sanciones muy gordas por gente que salió 8 segundos antes a dar una bolsa al compañero”.